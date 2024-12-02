Спецкомиссия обсудила влияние результатов контроля Eesti Energia на Эстонию

Недавно были опубликованы результаты заказанного Министерством финансов специального контроля, призванного выявить нарушения в деятельности Eesti Energia. Среди прочего в докладе указывается, что у компании имеются проблемы с выполнением экологических требований. На прошлой неделе Eesti Energia информировала биржу о прекращении производства электроэнергии на более старых энергоблоках Эстонской электростанции, чтобы не нарушать действующие экологические требования.

“Эта ситуация создает риски для надежности снабжения, а в условиях прогнозируемого на зиму подорожания электроэнергии приведет и к повышению цен на электричество, – выразил тревогу председатель специальной комиссии по контролю государственного бюджета Урмас Рейнсалу. – Необходимо узнать, какие выводы из специального контроля сделают Eesti Energia, Министерство финансов, Министерство климата и Департамент окружающей среды“.

На открытое заседание были приглашены канцлер Министерства финансов Мерике Сакс, вице-канцлер Министерства климата Яанус Уйга, председатель правления Eesti Energia AS Андрус Дурейко, исполнительный директор Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттер, генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра, заместитель генерального директора Департамента окружающей среды по вопросам природопользования Эрик Козенкраниус и директор института энергетических технологий Таллиннского технического университета Алар Конист.

Заседание комиссии началось в 13:15 в зале совещаний L333. Трансляцию можно было посмотреть в интернете. Запись заседания можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.

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