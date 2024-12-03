Исследование: 67% людей готовы тратить больше времени ради льготных предложений

У всех торговых сетей низкая лояльность постоянных посетителей, а текущая экономическая ситуация только усугубляет ее. „Люди постоянно ищут способы платить меньше за продукты питания и промтовары. Все больше и больше людей готовы жертвовать своим драгоценным временем, чтобы найти выгодные предложения на товары повседневного спроса“, – говорит Каймо Нийтару, директор по закупкам и ассортименту Prisma.

Согласно исследованию, разные сети магазинов посещают в основном для удовлетворения неожиданных желаний покупки. Однако почти половина респондентов упомянули, что посещают несколько разных магазинов именно из-за скидочных предложений. Лишь 16% отметили, что покупают продукты там, где они самого высокого качества или самые свежие.

При этом оказалось, что среди основных посетителей различных сетей магазинов около 25–40% тех, кто из-за роста цен начал посещать другие магазины помимо своего основного. „Это очень четкий сигнал всем участникам рынка о том, что настали сложные времена и решениями управляет кошелек. К сожалению, это заставляет людей жертвовать своим комфортом или свободным временем, которое можно было бы провести с семьей, занимаясь хобби или другими более приятными делами, или даже помогая нуждающимся“, – объясняет Нийтару.

По его словам, Prisma – одна из немногих торговых сетей, которая предлагает стабильно выгодные цены. „Это есть и останется основным принципом Prisma во всем. В декабре мы с нашими сотрудниками решили пожертвовать на благотворительность время, освободившееся благодаря покупкам в одной сети магазинов“, – призывает Нийтару.

В то же время Prisma призывает всех продуманно делать покупки в рождественский месяц и пожертвовать свое время более слабым членам общества, которые во время праздников могут чувствовать себя особенно одинокими или уязвимыми. Идеи того, как пожертвовать свое время, можно найти, например, на сайте www.vabatahtlikud.ee или www.annetameaega.ee.

Опрос, проведенный Norstat Eesti по заказу Prisma, проходил 10–23.09.2024 года, в нем приняли участие 700 респондентов в возрасте 20-60 лет из Таллинна, Харьюмаа, Тартумаа, Рапламаа и Ида-Вирумаа.

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