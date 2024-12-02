ВИДЕО | В украинском Тернополе российский беспилотник атаковал жилой дом, известно об одном погибшем

Дрон попал в верхний этаж дома в одном из микрорайонов города, уточнил глава города Сергей Надал. После попадания начался пожар, огонь охватил квартиры на пятом этаже, а также частично на третьем и четвертом. По его словам, есть раненые, в том числе — тяжело. Их количество пока неизвестно.