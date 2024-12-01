Балтийские страны введут санкции в отношении должностных лиц Грузии, нарушающих права человека

Речь идет о постановлении правительства ЭР, на основании которого вводится запрет на въезд для лиц, нарушающих права человека. „Противников демократии и нарушителей прав человека в наших странах не ждут“, - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна

„Грузинский народ может протестовать, отстаивая свои права, потому что их правящая партия длительное время и систематически лгала своему народу, и у людей есть право в ходе протестов выразить свою волю. Направленное против протестующих насилие является непропорциональным и противоречит правам человека“, - отметил глава МИД ЭР.

В воскресенье вечером в Тбилиси продолжились антиправительственные протесты. Протестующие против решения правительства приостановить интеграцию с Евросоюзом перекрыли проспекты Руставели и Коставы в центре Тбилиси.

Сообщается, что спецназ применил водомёты против протестующих у здания парламента в центре Тбилиси. Полиция, предположительно, применяла резиновые пули в противостоянии с протестующими, передает „Радио Свобода“.

Кроме Тбилиси, протесты проходят в Батуми, Кутаиси, Поти и других крупных городах. Собравшиеся требуют проведения новых парламентских выборов и отставки только что сформированного правительства. Оно 28 ноября сообщило, что на 4 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. Это произошло сразу после принятия Европарламентом резолюции, в которой заявляется о непризнании результатов парламентских выборов в стране.

Власти США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией на фоне отказа правящей партии „Грузинская мечта“ от переговоров по евроинтеграции, объявил Госдепартамент. Госдеп также осудил „чрезмерное применение силы“ полицией против мирных граждан Грузии, протестующих против действий своих властей. „Мы призываем все стороны обеспечить мирный характер протестов“, — отмечают американские дипломаты.

Протестующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили. 30 ноября она объявила, что остается „единственным независимым, легитимным институтом“ в стране и не уйдет со своей должности, несмотря на истечение срока полномочий.

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