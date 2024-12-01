Артти Айгро вошел в историю эстонских прыжков с трамплина на этапе Кубка мира в Руке

Артти Айгро занял 16-е место в квалификации на большом трамплине на этапе Кубка мира в Руке, прыгнув на 138 метров и набрав 133,8 очка. В первой попытке основного соревнования он показал свой лучший прыжок, заняв пятое место с результатом 136 метров (128,1 очка), несмотря на сложные погодные условия. Его обошли только Андреас Веллингер, Штефан Крафт, Карл Гайгер и Даниэль Чофениг.

Из-за неблагоприятных условий второй раунд был отменен, и в итоговую таблицу были учтены только результаты первого раунда, что позволило Айгро достичь пятого места. Это лучший результат в карьере эстонского спортсмена в Кубке мира, превзойдя его предыдущий успех в 2020 году, когда он финишировал 14-м. Лучший результат для эстонских прыгунов в истории Кубка мира принадлежал Каарелу Нурмсалу, который стал шестым в Осло в 2014 году.