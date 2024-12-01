Эстонский пилот одержал свою первую победу в „Формуле-2“ и сохранил шансы на чемпионство
Эстонская надежда в „Формуле-1“, Пол Арон („Хайтек“), одержал свою первую победу в карьере в основной гонке Ф-2 в Катаре.
Пол Арон, стартовавший с первого места, неудачно начал гонку, уступив лидерство Габриэлю Бортолето из „Инвикта“. Однако Арон продолжал преследовать бразильца, и они быстро оторвались от остальной части поля.
Неожиданный поворот произошел после пит-стопа Арона, когда на трассе появился автомобиль безопасности. Это позволило Бортолето, который уже собирался заехать на пит-стоп, остаться на трассе и выиграть время, сменив шины во время виртуальной машины безопасности. Однако за это он получил пятисекундное наказание.
Появление автомобиля безопасности также принесло пользу Иссаку Хаджару („Кампос“), который, до пит-стопа занимавший 11-е место, после рестарта оказался на третьем.
В результате Бортолето, пересёкший финиш первым, опустился на третью позицию из-за штрафа. Победу одержал Пол Арон, а Хаджар финишировал вторым.
„Спасибо вам, и поздравляю Габриэля. Не буду врать, я так долго ждал этой победы“, — сказал Арон после гонки по радио своей команде.
Гран-при Катара. Формула-2. Основная гонка:
1. Пол Арон („Хайтек“) — 30 кругов.
2. Исак Хаджар („Кампос“) +2.7.
3. Габриэл Бортолето („Инвикта“) +3.1.
4. Оливер Гёте („МП Мотоспорт“) +3.7.
5. Дино Беганович („ДАМС“) +5.7.
6. Кристиан Мэнселл („Трайдент“) +11.5.
7. Амаури Кордел („Хайтек“) +12.5.
8. Джон Беннет („Ван Амерсфорт Рейсинг“) +18.8.
9. Зейн Мэлоуни („Роден“) +19.8.
10. Ритомо Мията („Роден“) +23.2.
Будущие пилоты Формулы-1 Оливер Берман и Андреа Кими Антонелли не смогли финишировать в первой десятке на последней гонке чемпионата Формулы-2. Берман завершил гонку на 14-м месте, набрав 60 очков в общем зачете, в то время как Антонелли финишировал шестым с 113 баллами, что также не позволило ему попасть в топ-5.
Перед финальным этапом чемпионата Формулы-2, который пройдет в дни Гран-при Абу-Даби Формулы-1, Габриэль Бортолето сохраняет лидерство в общем зачете, опережая Исака Хаджара всего на 0,5 очка. На третьем месте находится Пол Арон, который продолжает бороться за титул.
Бортолето набрал 188,5 очка, Хаджар — 188 баллов, а Арон — 163 очка. Зейн Мэлоуни из „Родена“ занимает четвёртую позицию с 140 очками, а Джек Кроуфорд из „ДАМС“ — пятую с 124 очками. В первую десятку также входят Антонелли (6-е место, 113 очков) и Бермэн (14-е место, 60 очков).