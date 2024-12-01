Эстонский пилот одержал свою первую победу в „Формуле-2“ и сохранил шансы на чемпионство

Пол Арон, стартовавший с первого места, неудачно начал гонку, уступив лидерство Габриэлю Бортолето из „Инвикта“. Однако Арон продолжал преследовать бразильца, и они быстро оторвались от остальной части поля.

Неожиданный поворот произошел после пит-стопа Арона, когда на трассе появился автомобиль безопасности. Это позволило Бортолето, который уже собирался заехать на пит-стоп, остаться на трассе и выиграть время, сменив шины во время виртуальной машины безопасности. Однако за это он получил пятисекундное наказание.

Появление автомобиля безопасности также принесло пользу Иссаку Хаджару („Кампос“), который, до пит-стопа занимавший 11-е место, после рестарта оказался на третьем.

В результате Бортолето, пересёкший финиш первым, опустился на третью позицию из-за штрафа. Победу одержал Пол Арон, а Хаджар финишировал вторым.

„Спасибо вам, и поздравляю Габриэля. Не буду врать, я так долго ждал этой победы“, — сказал Арон после гонки по радио своей команде.

Гран-при Катара. Формула-2. Основная гонка:

1. Пол Арон („Хайтек“) — 30 кругов.

2. Исак Хаджар („Кампос“) +2.7.

3. Габриэл Бортолето („Инвикта“) +3.1.

4. Оливер Гёте („МП Мотоспорт“) +3.7.

5. Дино Беганович („ДАМС“) +5.7.

6. Кристиан Мэнселл („Трайдент“) +11.5.

7. Амаури Кордел („Хайтек“) +12.5.

8. Джон Беннет („Ван Амерсфорт Рейсинг“) +18.8.

9. Зейн Мэлоуни („Роден“) +19.8.

10. Ритомо Мията („Роден“) +23.2.

Будущие пилоты Формулы-1 Оливер Берман и Андреа Кими Антонелли не смогли финишировать в первой десятке на последней гонке чемпионата Формулы-2. Берман завершил гонку на 14-м месте, набрав 60 очков в общем зачете, в то время как Антонелли финишировал шестым с 113 баллами, что также не позволило ему попасть в топ-5.

Перед финальным этапом чемпионата Формулы-2, который пройдет в дни Гран-при Абу-Даби Формулы-1, Габриэль Бортолето сохраняет лидерство в общем зачете, опережая Исака Хаджара всего на 0,5 очка. На третьем месте находится Пол Арон, который продолжает бороться за титул.