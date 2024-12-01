1 декабря эстонская программа э-резидентства отмечает 10-летие. Следующий шаг - бескарточное э-резидентство

Эдвард Лукас — британский писатель, журналист, эксперт по безопасности и политик, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis). Он сопереживал освобождению стран Балтии от оккупации как на личном, так и профессиональном уровне. За десятилетия Лукас написал множество статей об Эстонии для международных СМИ и представлял нашу страну, в том числе её цифровые достижения.

Десять лет назад Эдвард Лукас получил карту э-резидента из рук президента Эстонии Тоомаса Хенрика Ильвеса. „Неутомимая вера Эдварда Лукаса в Эстонию и наше цифровое государство насчитывает более 30 лет. Он является частью истории успеха Эстонии, будучи нашим послом и убеждённым сторонником того, что даже маленькая страна может сделать что-то такое, за чем однажды последуют и более крупные государства. Спасибо, что даете нам уверенность в том, что наши идеи и цифровые инновации не являются чем-то чрезмерным, и что им можно также доверять в глобальном масштабе“, — сказал президент Ильвес в своём обращении к Эдварду Лукасу.

„Э-резидентство — это одно из самых позитивных достижений последних 10 лет и прекрасный пример того, как нестандартное мышление может улучшить жизнь многих людей. Чем больше у нас будет э-резидентов, тем больше будет Эстония“, — добавил президент.

Эдвард Лукас выразил удовлетворение по поводу получения новой карты э- резидента. „Эстонский цифровой идентификатор личности — для меня, возможно, большее почётное отличие, чем государственная награда, — и, безусловно, гораздо более практичное“, — сказал Лукас. „Э-резидентство представляет собой два ключевых качества современной Эстонии: цифровые инновации и международный взгляд“, — добавил он.

В общей сложности за десять лет к программе присоединились почти 120 000 человек из 185 стран мира, из которых около половины (59 600) в настоящее время имеют действующую цифровую ID-карту э-резидента сроком на 5 лет.