Нарвитяне хотели поставить палатки для стоящих в очереди к погранпункту. Что ответила власть?

„Несколько жителей Нарвы пожертвовали деньги на покупку двух палаток, три на девять метров – каждая. Они не хотят себя афишировать, но это все никак не связано с политикой, точно. Эти нарвитяне хотели только поддержать людей в сложной ситуации“, – говорит Александр.

„Есть желание в рамках гражданской инициативы установить на Петровской площади палатки для защиты от дождя ожидающих очереди для пересечения границы. Это не политическая акция, я не связан ни с какой партией. Это просто желание инициативных горожан, которых, как и многих в нашем городе, беспокоит сложившаяся ситуация. Граждане многих государств, зачастую в пожилом возрасте, вынуждены часами стоять в очереди, без укрытия от непогоды. Во время каникул в очереди немало детей. Палатки приобретены на личные средства“, – писал Александр Нестеренко в управу.

В палатки хотели также поставить 10 скамеек. Палатки надеялись разместить практически рядом с самим погранпунктом.

В горуправе ответили отказом. Вопрос несколько раз обсуждала комиссия по городскому имуществу, но в итоге сочла установку палаток нецелесообразной, так как „очередь уменьшилась“. Между тем, хотя очереди сейчас и меньше, чем летом, но, как правило, люди стоят на Петровской по 3-4 часа, дожидаясь контроля.

Отметим, что и установку палаток готовы были взять на себя общественники, то есть городу и это ничего бы не стоило. По договоренности с теми, кто дал на палатки деньги, они будут переданы одной известной местной некоммерческой организации, помогающей людям, но Александр просит ее имя не называть.

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