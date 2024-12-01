01.12.2024, 18:39
Перемена или vahetund? Государство пояснило, могут ли ученики говорить в школе по-русски
ФОТО: | Delfi Meedia
В этом году к канцлеру юстиции обратился родитель, который поинтересовался, могут ли на перемене ученики общаться на родном языке, если преподавание в школе на нем не ведется. Недавно одному из сотрудников Министерства образования и науки стало известно о случае, когда учитель заставил детей просит прощения за то, что они говорили по-русски.
„Мы призываем использовать эстонский язык, но мы никому ничего не запрещаем. Когда мы слышим такой разговор, в котором можно поучаствовать на эстонском языке, то подходим и спрашиваем, можно ли нам присоединиться. Мы не вмешиваемся, когда школьники младших классов, играя друг с другом, говорят между собой не по-эстонски“, - сказала Delfi директор Нарвской эстонской основной школы Ута Кроон-Ассафрей.
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