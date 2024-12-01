Перемена или vahetund? Государство пояснило, могут ли ученики говорить в школе по-русски

„Мы призываем использовать эстонский язык, но мы никому ничего не запрещаем. Когда мы слышим такой разговор, в котором можно поучаствовать на эстонском языке, то подходим и спрашиваем, можно ли нам присоединиться. Мы не вмешиваемся, когда школьники младших классов, играя друг с другом, говорят между собой не по-эстонски“, - сказала Delfi директор Нарвской эстонской основной школы Ута Кроон-Ассафрей.

Родители учащихся этой школы, как сказала директор, хотят, чтобы их дети овладели эстонским языком. „У нас даже спрашивали, почему мы разрешаем детям говорить по-русски, мол, надо это запретить“, - сказала Ута Кроон-Ассафрей. По ее словам, ее ни разу не упрекали в том, что она вмешивается, если слышит русскую речь. „Разве я могу что-то сделать, когда слышу, что идущие мне навстречу ученики говорят по-русски? Ни о каких репрессиях или приказах не может быть и речи, это крайне плохо повлияет на процесс интеграции“, - добавила она.