01.12.2024, 13:46
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: „Виймси“ потерпел крупное поражение от „Лиепая“
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 1 декабря, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Виймси“ в домашнем матче проиграла команде „Лиепая“ со счетом 67:97.
Виимси проиграл первую четверть со счетом 20:27, и „Лиепая“ ушла на перерыв с преимуществом 52:32. Во второй половине гости не позволили „Виимси“ вернуться в игру и в итоге одержали победу со счетом 97:67.
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