ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Виймси“ проигрывает „Лиепая“

„Виймси“ подходит к матчу с хорошими эмоциями, так как на этой неделе команда одержала важную победу на выезде над пярнуским клубом „Садам“ со счётом 80:74. В текущем сезоне „Виймси“ занимает 13-е место среди 15 команд с двумя победами и восьмью поражениями. „Лиепая“ расположилась на 10-й позиции, имея в активе четыре победы и шесть поражений.