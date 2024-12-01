01.12.2024, 13:46
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Виймси“ играет с „Лиепая“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Виймси“ проведёт домашний матч против „Лиепаи“. Игра начнётся в 17:00, а её прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.
„Виймси“ подходит к матчу с хорошими эмоциями, так как на этой неделе команда одержала важную победу на выезде над пярнуским клубом „Садам“ со счётом 80:74. В текущем сезоне „Виймси“ занимает 13-е место среди 15 команд с двумя победами и восьмью поражениями. „Лиепая“ расположилась на 10-й позиции, имея в активе четыре победы и шесть поражений.
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