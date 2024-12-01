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01.12.2024, 14:21

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: пярнуский клуб сыграет с соседом по турнирной таблице

 
Начало в 17:00
Pärnu VK - Horodoki Epicentr
Pärnu VK - Horodoki Epicentr
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

Сегодня в Пярну состоится матч Балтийской волейбольной лиги, где местная команда „Пярну“ примет рижский клуб „Робежсардсе“. Начало встречи запланировано на 17:00, и в прямом эфире игру смогут посмотреть все подписчики Delfi.

Пярнуский клуб начал сезон великолепно, занимая второе место в таблице с 16 очками, уступая только „Выру Баррус“. Рижская команда набрала на два очка меньше в восьми матчах и занимает пятое место в плотной таблице.

Главный тренер пярнуской команды Райнер Васильев отметил, что рижский клуб значительно усилился благодаря опыту Тома Ванагса, который присоединился к команде:“Удалось буквально вернуть его к жизни в клубе, и теперь он продолжает свою карьеру волейболиста. Это одна из ключевых причин успеха рижской команды на данный момент. Остальная команда уже долгое время играет в одном составе“, — сказал Васильев.

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