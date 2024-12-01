01.12.2024, 14:21
Балтийская волейбольная лига: пярнуский клуб уверенно обыграл соседа по турнирной таблице
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 1 декабря, в Пярну состоялся матч Балтийской волейбольной лиги, где местная команда „Пярну“ обыграла рижский клуб „Робежсардсе“ со счетом 3:0 (25:17; 25:19; 25:21).
Пярнуский клуб начал сезон великолепно, занимая второе место в таблице с 16 очками, уступая только „Выру Баррус“. Рижская команда набрала на два очка меньше в восьми матчах и занимает пятое место в плотной таблице.
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