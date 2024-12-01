Балтийская волейбольная лига: пярнуский клуб уверенно обыграл соседа по турнирной таблице

Пярнуский клуб начал сезон великолепно, занимая второе место в таблице с 16 очками, уступая только „Выру Баррус“. Рижская команда набрала на два очка меньше в восьми матчах и занимает пятое место в плотной таблице.

Главный тренер пярнуской команды Райнер Васильев отметил, что рижский клуб значительно усилился благодаря опыту Тома Ванагса, который присоединился к команде:“Удалось буквально вернуть его к жизни в клубе, и теперь он продолжает свою карьеру волейболиста. Это одна из ключевых причин успеха рижской команды на данный момент. Остальная команда уже долгое время играет в одном составе“, — сказал Васильев.