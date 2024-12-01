Все застрявшие в Кении эстонские туристы вернулись домой
Насколько известно Министерству иностранных дел Эстонии, все оказавшиеся в западне в кенийском отеле туристы из Эстонии вернулись обратно в нашу страну
МИД ЭР сообщил изданию Ärileht, что все граждане Эстонии, которые из-за долгов туристической фирмы застряли в отеле в Кении, вернулись на родину.
Утром обещали сделать платеж, вечером объявили о неплатежеспособности
В четверг утром выяснилось, что из кенийского отеля не выпускают пятерых эстонских туристов, поскольку, как заявляется, эстонский туроператор Kon Tiki задолжал гостинице 40 тысяч долларов. Отель надеется, что, узнав про задержание своих клиентов, эстонская туркомпания полностью погасит свой долг. Путешественники были готовы сами заплатить за свое пребывание в отеле, несмотря на полностью оплаченную путевку в Kon Tiki. Однако отель это не устроило. Сообщалось, территория отеля огорожена, у ворот стоит вооруженная охрана, а представители Kon Tiki посоветовали эстонским туристам сбежать из отеля.
Представитель Kon Tiki Reisid Кристине Хаммерберг заявила, что оружием никому из туристов не угрожали. „Ничего экстраординарного не произошло, всё под контролем. Мы на связи с туристами, отелем, МИДом, почетным консулом. Всё под контролем и ничего опасного нет“, - сказала она.
Хаммерберг добавила, что между турфирмой и отелем возникло недопонимание. „Проблема в том, что отель заявляет, что не получил оплату. А мы оплатили, но деньги до них не дошли, поэтому они сказали, что не отпустят людей, пока деньги не окажутся на их банковском счете. Мы всё сделали, ждем, пока эта выплата дойдет до них, и тогда люди смогут вернуться домой“, - отметила Хаммерберг. „Всем обеспечены отель, новые билеты на самолет и питание“.
Однако в четверг, во второй половине дня фирма Kon Tiki сообщила о прекращении деятельности из-за тяжелой экономической ситуации.
„Все, кто отправился в путешествие под эгидой компании, кто в данный момент находится за границей, смогут смогут завершить свое путешествие, и в случае возникновения непредвиденных обстоятельств расходы на возвращение домой будут покрыты, — сообщило руководство компании. - Департамент защиты потребителя и технического надзора активировал гарантию компании Kon Tiki Reisid“.
Департамент защиты потребителя и технического надзора (TTJA) помогает вернуться домой и другим эстонским туристам
TTJA в сотрудничестве с Министерством иностранных дел помогает и другим клиентам турфирмы Kon Tiki, которые находятся сейчас в Мексике, Доминиканской республике, Занзибаре и Малайзии.
Насколько известно TTJA, сейчас по купленным в Kon Tiki турам еще 26 человек находятся в Мексике, 25 на Занзибаре, 11 человек в Доминикане и 4 человека в Малайзии. Департамент активно общается с ними, чтобы помочь им вернуться из путешествия и, при необходимости, обеспечить им размещение до возвращения.
Департамент напоминает, что собирает заявления от туристов о возврате всей или части стоимости отмененного тура или стоимости неиспользованной подарочной карты на турпакет. TTJA также собирает заявления на возврат денег, уплаченных за прочие туристические услуги, которые были отменены из-за неплатежеспособности туроператора. Форму заявления можно найти на сайте TTJA. Заявление вместе с соответствующими подтверждающими документами нужно отправить не позднее 28.01.2025 по адресу электронной почты reis@ttja.ee или обычной почтой по адресу Endla 10a, 10122 Tallinn.
По состоянию на пятницу (29.11.2025) в TTJA поступило свыше 300 заявлений на возврат уплаченных Kon Tiki Reisid OÜ сумм.