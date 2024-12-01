01.12.2024, 13:01
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: тартуский „Бигбанк“ сыграет с латвийским клубом
Начало в 15:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Балтийской волейбольной лиги тартуский „Бигбанк“ проведёт домашний матч против команды „Эзерземе/ДУ“. Игра начнётся в 15:00, а за её ходом в прямом эфире смогут следить все подписчики Delfi.
Три последних матча тартуского „Бигбанка“ завершились напряжённой борьбой и одинаковым счётом 3:2. Команда занимает четвёртое место в таблице Балтийской волейбольной лиги, имея в активе 15 очков. Их сегодняшние соперники, клуб „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса, набрали на семь очков меньше и находятся на предпоследнем месте среди семи команд.
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