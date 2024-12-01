Другие виды
01.12.2024, 13:01

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: тартуский „Бигбанк“ сыграет с латвийским клубом

 
Начало в 15:00
„Бигбанк“
„Бигбанк“
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня в рамках Балтийской волейбольной лиги тартуский „Бигбанк“ проведёт домашний матч против команды „Эзерземе/ДУ“. Игра начнётся в 15:00, а за её ходом в прямом эфире смогут следить все подписчики Delfi.

Три последних матча тартуского „Бигбанка“ завершились напряжённой борьбой и одинаковым счётом 3:2. Команда занимает четвёртое место в таблице Балтийской волейбольной лиги, имея в активе 15 очков. Их сегодняшние соперники, клуб „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса, набрали на семь очков меньше и находятся на предпоследнем месте среди семи команд.

Главный тренер „Бигбанка“ Алар Рикберг отметил, что результаты отражают высокий уровень конкуренции в лиге:“Эти игры показывают, что лига очень сбалансирована, и слабых соперников нет. Даже если Даугавпилс сейчас на нижних строчках таблицы, в удачный день они могут показать хорошую игру, и недооценивать их нельзя — это уже почувствовали другие команды. Мы распределяем нагрузку и стараемся давать игровое время всем. У нас есть небольшие проблемы, с которыми мы справляемся, чтобы со следующей недели все игроки были в порядке и могли готовиться к финалу Кубка. Однако это не единственная наша цель, ведь таблица очень плотная, и каждый очко на вес золота,“ — подчеркнул Рикберг.

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