СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: тартуский „Бигбанк“ сыграет с латвийским клубом

Главный тренер „Бигбанка“ Алар Рикберг отметил, что результаты отражают высокий уровень конкуренции в лиге:“Эти игры показывают, что лига очень сбалансирована, и слабых соперников нет. Даже если Даугавпилс сейчас на нижних строчках таблицы, в удачный день они могут показать хорошую игру, и недооценивать их нельзя — это уже почувствовали другие команды. Мы распределяем нагрузку и стараемся давать игровое время всем. У нас есть небольшие проблемы, с которыми мы справляемся, чтобы со следующей недели все игроки были в порядке и могли готовиться к финалу Кубка. Однако это не единственная наша цель, ведь таблица очень плотная, и каждый очко на вес золота,“ — подчеркнул Рикберг.