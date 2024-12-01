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01.12.2024, 13:01

МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: тартуский „Бигбанк“ разгромил латвийский клуб

 
„Бигбанк“
„Бигбанк“
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В воскресенье, 1 декабря, в рамках Балтийской волейбольной лиги тартуский „Бигбанк“ одержал уверенную победу в домашнем матче, обыграв команду „Эзерземе/ДУ“ со счётом 3:0 (25:19; 25:22; 25:20).

Тартуский „Бигбанк“ продолжает удерживать лидерство в Балтийской волейбольной лиге, одержав уверенную победу над „Эзерземе/ДУ“ и набрав 18 очков. При этом у тартусцев остаются две игры в запасе, что укрепляет их шансы сохранить первую строчку.

Клуб из Даугавпилса, потерпев поражение, занимает предпоследнее место в таблице с 8 очками, деля эту позицию с действующим чемпионом — „Сельвер/ТалТех“. Обе команды находятся на расстоянии 10 очков от лидера.

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