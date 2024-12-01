Балтийская волейбольная лига: тартуский „Бигбанк“ разгромил латвийский клуб

Тартуский „Бигбанк“ продолжает удерживать лидерство в Балтийской волейбольной лиге, одержав уверенную победу над „Эзерземе/ДУ“ и набрав 18 очков. При этом у тартусцев остаются две игры в запасе, что укрепляет их шансы сохранить первую строчку.