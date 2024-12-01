В Пыхья-Таллинне сегодня тоже отметят первый Адвент

„1 декабря с 15:00 до 18:00 районная управа откроет рождественский городок во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (ул. Кари, 13). В программе — детские представления и игры, прием Деда Мороза, увлекательные мастер-классы и катание на карусели. Гостей ждет аллея рождественских елок, спокойная музыка, а также можно будет запечь маршмеллоу на открытом огне“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.

„Любители активного отдыха могут присоединиться к рождественскому забегу, организованному спортивной группой Kopli Sörk. Стартуем в 16:30 с площади Ноблесснера, где также пройдет праздничное мероприятие“, — добавила Таммур.

Во второй Адвент, 8 декабря, с 10:00 до 16:00 в прибрежном парке на Штромке пройдет большая рождественская ярмарка. На ярмарке будет представлен широкий выбор товаров от около семидесяти продавцов. Впервые в ярмарке примут участие и ученические фирмы. С 12:00 до 15:00 можно будет бесплатно прокатиться на конной повозке и пожарить маршмеллоу на костре.

Также во второй Адвент, 8 декабря, с 14:00 до 17:00 местное сообщество при поддержке районной управы проведет предрождественский праздник в Пельгулинне. На площади Пельгулинна (перекресток улиц Кольде и Ристику) гостей встретит Дед Мороз Юхан. В программе — рождественские выступления, небольшая ярмарка и почтовое отделение Деда Мороза.

17 декабря в 18:00 районная управа организует бесплатный рождественский концерт во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (ул. Кари, 13). Выступят Биргит Саррап и Михкель Маттисен.

В воскресенье (1.12) свечу Адвента зажгут и на Ратушной площади Таллинна (16.00).

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