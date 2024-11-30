На авиабазу Эмари прибыли нидерландские истребители F-35

„После открытия авиабазы ​​Эмари Нидерланды станут первой страной, которая начнет обеспечивать воздушную безопасность над странами Балтии, и это будет сделано с использованием самых современных в мире истребителей“, - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Прибывшие в Эмари истребители-невидимки F-35 оснащены новейшей системой вооружения, благодаря которой можно выполнять задачи истребителя, самолета-разведчика и тактического бомбардировщика. Преимущества F-35 как истребителя пятого поколения на поле боя заключаются в его устойчивости и ситуационной осведомленности, обеспечиваемых технологией малозаметности, датчиками и многоуровневой связью.

„Мы готовы использовать наши истребители пятого поколения с авиабазы ​​Эмари, чтобы обеспечить круглосуточное воздушное патрулирование, а также защитить себя и наших союзников. Цель этой миссии — обеспечить безопасность воздушного пространства Балтии и внести вклад Нидерландов в безопасность восточного фланга НАТО“, — заявил подполковник Паскаль „Смайли“ Смаал, командующий подразделением Королевских ВВС Нидерландов.

„Всего три недели назад, прямо здесь, в Эмари, я подчеркнул важность инфраструктуры высшего уровня для успешного выполнения нашей общей миссии по защите населения и территории союзников“, — сказал командующий Объединенной воздушной авиацией НАТО генерал-лейтенант Торстен Пошватта. „Очень символично, что истребители пятого поколения первыми воспользуются этой недавно отремонтированной взлетно-посадочной полосой. Это наглядный пример того, что союзники инвестируют в новые передовые технологии и возможности для противодействия текущим и будущим угрозам“, — добавил он.