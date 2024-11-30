30.11.2024, 17:50
Четыре нарвских депутата покинули Центристскую партию
ФОТО: | Delfi Meedia
Татьяна Стольфат, Екатерина Голубцова, Виктория Лутус и Елена Пахомова входили в Нарвском горсобрании во фракцию „Нарва 2.0“, возглавляемую Михаилом Стальнухиным. Неделю назад все четверо голосовали за выражение недоверия председателю горсобрания Ирине Янович, а сегодня - за вотум недоверия мэру Яану Тоотсу, пишет rusERR.
По данным Коммерческого регистра, Татьяна Стольфат, Екатерина Голубцова, Виктория Лутус и Елена Пахомова с 30 ноября не состоят в Центристской партии.
Стольфат, которая некоторое время руководила Нарвским округом центристов, была членом партии с 2017 по 2018 год и с 2021 по 2024 год, Лутус - с 2002 по 2019 год и с 2021 по 2024 год, Голубцова - с 2015 по 2018 год и с 2021 по 2024 год, Пахомова - с 2021 по 2024 год.