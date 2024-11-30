Четыре нарвских депутата покинули Центристскую партию

Стольфат, которая некоторое время руководила Нарвским округом центристов, была членом партии с 2017 по 2018 год и с 2021 по 2024 год, Лутус - с 2002 по 2019 год и с 2021 по 2024 год, Голубцова - с 2015 по 2018 год и с 2021 по 2024 год, Пахомова - с 2021 по 2024 год.