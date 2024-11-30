Новости Ида-Вирумаа
30.11.2024, 17:50

Четыре нарвских депутата покинули Центристскую партию

 
Татьяна Стольфат
Татьяна Стольфат
ФОТО: Jevgenia Parv | Delfi Meedia

Татьяна Стольфат, Екатерина Голубцова, Виктория Лутус и Елена Пахомова входили в Нарвском горсобрании во фракцию „Нарва 2.0“, возглавляемую Михаилом Стальнухиным. Неделю назад все четверо голосовали за выражение недоверия председателю горсобрания Ирине Янович, а сегодня - за вотум недоверия мэру Яану Тоотсу, пишет rusERR.

По данным Коммерческого регистра, Татьяна Стольфат, Екатерина Голубцова, Виктория Лутус и Елена Пахомова с 30 ноября не состоят в Центристской партии.

Стольфат, которая некоторое время руководила Нарвским округом центристов, была членом партии с 2017 по 2018 год и с 2021 по 2024 год, Лутус - с 2002 по 2019 год и с 2021 по 2024 год, Голубцова - с 2015 по 2018 год и с 2021 по 2024 год, Пахомова - с 2021 по 2024 год.

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