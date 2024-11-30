ФОТО | Военные корабли НАТО прибыли в Эстонию

„Сегодня, как никогда прежде, присутствие союзников в Эстонии и эстонских водах связано с ситуацией безопасности рядом с нами и вокруг нас, планами региональной обороны НАТО и реагированием на морские угрозы. 1-я постоянная военно-морская группа НАТО является основной ударной силой военно-морских сил Альянса, что, как часть командной структуры НАТО, позволяет гибко и быстро использовать ее для обеспечения деятельности по сдерживанию и при необходимости реализации военных планов“, - заявил командующий ВМС Эстонии коммодор Иво Вярк.

Вчера вечером первым в Старый порт Таллинна прибыл британский фрегат HMS Iron Duke (F234). А сегодня утром прибыли корабли остальных членов группы: в качестве флагмана группы - норвежский штабной корабль HNoMS Maud (A530), французский фрегат FS Auvergne (D654), голландский фрегат HNLMS Van Amstel (F831), Бельгийский фрегат BNS Louise-Marie (F931) и патрульный корабль FS Commandant Blaison (F793). Последний из них, в отличие от остальных членов группы, примет участие в учениях сил обороны и союзных подразделений „Молния“ (Pikne), которые начнутся на следующей неделе.

Последний раз корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО посещали Эстонию в апреле прошлого года, отрабатывая во взаимодействии с ВМС Эстонии военную оборону на море.

Постоянные группы военно-морских сил НАТО представляют собой подразделения, находящиеся в состоянии постоянной готовности. Они способны проводить операции как в мирное, так и в военное время, и своими действиями обеспечивать постоянный высокий уровень готовности к реагированию.

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