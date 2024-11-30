30.11.2024, 18:55
Вотум недоверия мэру Нарвы провалился: были ли запугивание и предательство?(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Нарвская политика вновь полна интриг: попытка выражения вотума недоверия действующему мэру Яану Тоотсу провалилась, а выборы нового мэра так и не состоялись. Новая коалиция во главе с фракциями Respekt и „Нарва 2.0“ не смогла сменить власть. Были ли некоторые депутаты запуганы или произошло предательство — об этом рассказали сами народные избранники.
В Нарве вотум недоверия действующему мэру Яану Тоотсу не прошел, и, как следствие, выборы нового мэра не состоялись. Новой коалиции депутатских фракций Respekt во главе с Катри Райк и „Нарва 2.0“, председателем которой является Михаил Стальнухин, не удалось сменить власть. В частности, не прошел вотум недоверия и заместителю председателя горсобрания Наталии Умаровой.
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