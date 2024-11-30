Новости Ида-Вирумаа
30.11.2024, 18:55

Вотум недоверия мэру Нарвы провалился: были ли запугивание и предательство?

 (8)
Мэром Нарвы остался Яан Тоотс (на фото).
Мэром Нарвы остался Яан Тоотс (на фото).
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Нарвская политика вновь полна интриг: попытка выражения вотума недоверия действующему мэру Яану Тоотсу провалилась, а выборы нового мэра так и не состоялись. Новая коалиция во главе с фракциями Respekt и „Нарва 2.0“ не смогла сменить власть. Были ли некоторые депутаты запуганы или произошло предательство — об этом рассказали сами народные избранники.

В Нарве вотум недоверия действующему мэру Яану Тоотсу не прошел, и, как следствие, выборы нового мэра не состоялись. Новой коалиции депутатских фракций Respekt во главе с Катри Райк и „Нарва 2.0“, председателем которой является Михаил Стальнухин, не удалось сменить власть. В частности, не прошел вотум недоверия и заместителю председателя горсобрания Наталии Умаровой.

Из 20 присутствовавших депутатов вотум поддержали 15, трое проголосовали против, воздержавшихся не было. В Нарвском горсобрании 31 депутат, для принятия вотума требуется поддержка 16 депутатов.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (8)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии