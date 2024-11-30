Вотум недоверия мэру Нарвы провалился: были ли запугивание и предательство?

Нарвская политика вновь полна интриг: попытка выражения вотума недоверия действующему мэру Яану Тоотсу провалилась, а выборы нового мэра так и не состоялись. Новая коалиция во главе с фракциями Respekt и „Нарва 2.0“ не смогла сменить власть. Были ли некоторые депутаты запуганы или произошло предательство — об этом рассказали сами народные избранники.