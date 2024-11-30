ВИДЕО | Умарова: я работаю здесь, а не сижу на этом месте. Таких амбиций, как у Катри, у меня нет

„Я работаю заместитель председателя горсобрания три года, единственная, кто находится на этом месте три года. Учитывая, что у меня пятый председатель городского собрания. Ко всему была готова. Я же работаю здесь, я не сижу, - говорит в интервью Умарова. - У меня нет таких амбиций, какие есть у тех, кто идет сюда для того, чтобы иметь какое-то место. Часто о таких людях говорят „занимать“. Я не говорю „сижу на своем месте“, я говорю — „я работаю“. По больше счету всю Эстонию трясло от того, что произошел такой переворот в Нарве по поводу того, что Катри решила стать мэром. Та, которая говорила, что никогда не пойдет со Стальнухиным, но пошла. Как это понимать?! Это уже не ради города, не ради жителей города. Это лично свои амбиции. Если они у нее есть — пусть осуществляет“.