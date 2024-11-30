ВИДЕО | Умарова: я работаю здесь, а не сижу на этом месте. Таких амбиций, как у Катри, у меня нет
В ходе заседания Нарвского городского собрания в субботу, 30 ноября, не прошел вотум недоверия заместителю председателя горсобрания Наталии Умаровой. Она сообщила RusDelfi, что все внимание Эстонии в последнее время было приковано к Нарве из-за решения Катри Райк стать мэром.
„Я работаю заместитель председателя горсобрания три года, единственная, кто находится на этом месте три года. Учитывая, что у меня пятый председатель городского собрания. Ко всему была готова. Я же работаю здесь, я не сижу, - говорит в интервью Умарова. - У меня нет таких амбиций, какие есть у тех, кто идет сюда для того, чтобы иметь какое-то место. Часто о таких людях говорят „занимать“. Я не говорю „сижу на своем месте“, я говорю — „я работаю“. По больше счету всю Эстонию трясло от того, что произошел такой переворот в Нарве по поводу того, что Катри решила стать мэром. Та, которая говорила, что никогда не пойдет со Стальнухиным, но пошла. Как это понимать?! Это уже не ради города, не ради жителей города. Это лично свои амбиции. Если они у нее есть — пусть осуществляет“.
Сегодня прошло заседание Нарвского городского собрания, где был выдвинут вотум недоверия. В тексте вотума недоверия говорится, что мэр Яан Тоотс спровоцировал в Нарве политическую напряженность, которая негативно сказалась на работе городских властей. Такие же аргументы относились и к Умаровой. В субботу, 30 ноября, вотум недоверия Тоотсу провалился.
Вотум недоверия зампреду Нарвского горсобрания Умаровой также провалился. Из 20 присутствовавших на месте депутатов 15 проголосовали за , двое – против, 11 народных избранников не было на месте. Необходима поддержка 16 депутатов, чтобы вотум прошел.