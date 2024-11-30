ВИДЕО | Евграфов о провалившемся вотуме недоверия Тоотсу: наша задача выполнена

"Я полностью доволен, что Яан Тоотс продолжит быть мэром Нарвы, а Наталия Умарова - заместителем председателя горсобрания. У нас получилось, наша задача выполнена. Но мы, конечно, смотрим в будущее и сейчас договариваемся с другими людьми, чтобы создать сильную коалицию - по меньшей мере 18-19 человек, с которыми мы могли бы сотрудничать следующие 10 месяцев“, - сказал Евграфов.

По его словам, в уставе Центристской партии четко указано, что тот, кто голосует против своего коллеги по партии, должен партию покинуть. Решение будет принято на заседании центрального правления партии, которое, по всей вероятности, пройдет на следующей неделе. „Какое будет принято решение, я не затрудняюсь сказать, я не нахожусь в правлении. Но это нарушение устава - это факт.

Политик отметил, что отделение партии в Нарве ничего не решает, это будет исключительно решение руководства партии. Само решение еще не принято, так как руководство должно прежде всего собраться и обсудить, будет это решение позитивным или негативным. "Я думаю, что руководство склоняется к тому, что в отношении тех членов партии, которые сегодня голосовали против мэра города, решение будет скорее негативным. Но, опять-таки, давайте подождем“, - сказал он.

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