ВИДЕО | Катри Райк о вотуме недоверия Тоотсу: решение надо принять, но с властью в Нарве дела обстоят плохо

- Как бы Вы прокомментировали сегодняшнее заседание Нарвского городского совета?

- Демократия. 15 голосов комиссии за вотум недоверия мэру города и заместителю председателя горсобрания было недостаточно. Вотум не прошел. Это решение надо принять, это демократическое решение. К сожалению, нельзя сказать, что власть в городе стабильна. Это минимальный перевеc - часть членов комиссии не приняла участие в заседании - не способствует тому, чтобы двигаться дальше. Можно сказать, что с властью в Нарве дела обстоят плохо.

- Вы продолжите сотрудничество со Стальнухиным?

- На данный момент мы точно не приостановили это договор о сотрудничестве. Для этого у нас были считаные минуты. Да и так просто от договоров от сотрудничестве не отказываются. Нужно подумать, что делать дальше и в каком направлении двигаться. Формально в этой коалиции все же 16-17 членов.

- Вы хотели бы снова стать мэром Нарвы?

- Сейчас я просто хочу хорошо провести выходные.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить