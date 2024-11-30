ВИДЕО | Яан Тоотс: я доволен, что мне дали возможность до выборов быть мэром Нарвы

„Я доволен, что мне дается возможность до выборов быть мэром. Я занимаюсь этим все время. У нас очень хорошие правление и городская управа. В этом смысле, я ими тоже доволен, потому что это работа команды“, - сказал после заседания мэр Нарвы.

На вопрос, почему Яан Тоотс обратился к жителям Нарвы на русском языке, он ответил так: "Я обратился к жителям Нарвы. Во-первых, сейчас очень трудно проходит переход на эстонский язык. И учителям, и ученикам, и родителям. У меня пять детей, самый маленький ребенок сейчас пошел в первый класс. Я знаю, что это значит начинать учиться не на родном языке. Это очень трудно. И второе, что очень нарвитян сейчас беспокоит, это отопление“.

По словам Тоотса, решение относительно центристов, которые голосовали на собрании против него, будет вынесено во вторник, 3 декабря, на заседании правления партии в Таллинне.

Сегодня на сессии Нарвского городского совета вотум недоверия Яану Тоотсу не прошел. „За“ было 15 членов комиссии, против - трое. Для того чтобы вотум недоверия увенчался успехом, нужно было 16 голосов „за“.

Перед заседанием Яан Тоотс заявил, что не сидит сложа руки. „Я всегда хочу что-то сделать для жителей Нарвы. Оставьте пропаганду другим. Я виноват, что я не политик, который пишет обо всём. Может быть, я плохой политик, я - мэр“, - сказал он.

Еще одним пунктом состоявшегося собрания было вынесение вотума недоверия заместителю председателя горсобрания Наталье Умаровой, который также не нашел поддержки: „за“ - 15 депутатов, против - два депутата.

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