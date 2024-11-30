Эстоно-латвийская лига: „Тартуский университет“ одержал шестую победу подряд

В первой четверти команды вели равную борьбу, и лишь в концовке „Тартуский университет“ смог выйти вперед, завершив её с минимальным перевесом — 21:20 в свою пользу. Во второй четверти напряжение не ослабевало: команды продолжали бороться за каждое очко. По итогам первой половины матча „Тартуский университет“ сохранял лидерство, ведя со счетом 46:42.