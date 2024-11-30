ФОТО | Вотум недоверия мэру Нарвы провалился(30)
На сегодняшнем заседании Нарвского городского собрания стоял вопрос о вотуме недоверия действующему мэру Яану Тоотсу и избрании нового мэра. Однако вотум недоверия не прошел.
Вотум недоверия мэру Нарвы Яану Тоотсу на сессии Нарвского городского совета не прошел. „За“ было 15 членов комиссии, против - трое. Для того чтобы вотум недоверия увенчался успехом, нужно было 16 голосов „за“.
Перед заседанием Яан Тоотс заявил, что не сидит сложа руки. „Я всегда хочу что-то сделать для жителей Нарвы. Оставьте пропаганду другим. Я виноват, что я не политик, который пишет обо всём. Может быть, я плохой политик, я - мэр“, - сказал он.
Еще одним пунктом состоявшегося собрания было вынесение вотума недоверия заместителю председателя горсобрания Наталье Умаровой, который также не нашел поддержки: "за“ - 15 депутатов, против - два депутата.