ФОТО | Вотум недоверия мэру Нарвы провалился

Вотум недоверия мэру Нарвы Яану Тоотсу на сессии Нарвского городского совета не прошел. „За“ было 15 членов комиссии, против - трое. Для того чтобы вотум недоверия увенчался успехом, нужно было 16 голосов „за“.

Перед заседанием Яан Тоотс заявил, что не сидит сложа руки. „Я всегда хочу что-то сделать для жителей Нарвы. Оставьте пропаганду другим. Я виноват, что я не политик, который пишет обо всём. Может быть, я плохой политик, я - мэр“, - сказал он.

Еще одним пунктом состоявшегося собрания было вынесение вотума недоверия заместителю председателя горсобрания Наталье Умаровой, который также не нашел поддержки: "за“ - 15 депутатов, против - два депутата.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить