Эстоно-латвийская лига: „Авис Утилитас“ на последних минутах вырвал победу над „ТалТехом“

Первая четверть началась с низкой результативности — команды набрали всего 10 очков к её середине. В дальнейшем „ТалТех“ сумел выйти вперёд, однако „Авис Утилитас“ быстро ликвидировал отставание. На первый перерыв команды ушли при счёте 17:15 в пользу „ТалТеха“.

В начале второй четверти игра шла на равных, но вскоре гости перехватили инициативу и долгое время удерживали преимущество в 7 очков. Однако на последних минутах безголевой для них четверти хозяева совершили несколько точных бросков, сократив отставание до двух очков. На перерыв команды ушли при счете 44:42 в пользу „ТалТех“.