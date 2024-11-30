30.11.2024, 13:30
Эстоно-латвийская лига: „Авис Утилитас“ на последних минутах вырвал победу над „ТалТехом“
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 30 ноября, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Авис Утилитас“ (Рапла) обыграла на своей площадке столичный „ТалТех/Алексела“ со счетом 93:91.
Первая четверть началась с низкой результативности — команды набрали всего 10 очков к её середине. В дальнейшем „ТалТех“ сумел выйти вперёд, однако „Авис Утилитас“ быстро ликвидировал отставание. На первый перерыв команды ушли при счёте 17:15 в пользу „ТалТеха“.
Уже подписаны?