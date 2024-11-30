Баскетбол
30.11.2024, 13:30

Эстоно-латвийская лига: „Авис Утилитас“ на последних минутах вырвал победу над „ТалТехом“

 
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В субботу, 30 ноября, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Авис Утилитас“ (Рапла) обыграла на своей площадке столичный „ТалТех/Алексела“ со счетом 93:91.

Первая четверть началась с низкой результативности — команды набрали всего 10 очков к её середине. В дальнейшем „ТалТех“ сумел выйти вперёд, однако „Авис Утилитас“ быстро ликвидировал отставание. На первый перерыв команды ушли при счёте 17:15 в пользу „ТалТеха“.

В начале второй четверти игра шла на равных, но вскоре гости перехватили инициативу и долгое время удерживали преимущество в 7 очков. Однако на последних минутах безголевой для них четверти хозяева совершили несколько точных бросков, сократив отставание до двух очков. На перерыв команды ушли при счете 44:42 в пользу „ТалТех“.

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