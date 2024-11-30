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30.11.2024, 15:14

ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: „Сельвер/ТалТех“, который отчаянно нуждается в победе, обыгрывает рижский клуб

 

  • „Сельвер/ТалТех“ vs „Робежсардсе“

  • Первый сет 27:25;

  • Второй сет 25:17;

Selver x TalTech - Maribor
Selver x TalTech - Maribor
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Сегодня в рамках Балтийской волейбольной лиги команда „Сельвер/ТалТех“ встретится дома с рижским „Робежсардсе“. Начало матча в 18:00, прямая трансляция доступна для подписчиков Delfi.

Главный тренер таллиннского клуба „Сельвер/ТалТех“ Андрес Тообал настроен на улучшение положения своей команды в турнирной таблице Балтийской волейбольной лиги. В преддверии матча с рижским „Робежсардсе“ он подчеркнул важность набора очков:

„Для нас крайне важно набрать очки, и мы должны постараться выжать максимум в этом матче. На этой неделе у нас появилась возможность провести полноценные тренировки, чего не было в последние недели из-за плотного графика. Мы могли только готовиться к играм. Нам нужно начинать собирать очки, чтобы сделать наше положение в таблице хотя бы немного достойнее“, — сказал Тообал.

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