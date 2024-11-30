Представители каких партий выступают за то, чтобы лишить граждан Российской Федерации и Беларуси права голосовать на муниципальных выборах в Эстонии?(2)
На прошлой неделе правительство на заседании коалиционного совета решило в срочном порядке изменить Конституцию, чтобы лишить постоянно проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси избирательных прав. Цель – чтобы новые правила успели вступить в силу до следующих муниципальных выборов в 2025 году. Подробности - у „МК-Эстония“.
Для изменения Конституции в срочном порядке требуется, чтобы за эти поправки проголосовали 80% депутатов Рийгикогу, то есть 81 из 101.
Не мытьем, так катаньем
Этот вопрос EKRE поднимала еще в 2017 году, но тогда канцлер права Юлле Мадизе заявила, что отобрать у неграждан право голоса на местных выборах невозможно.
Затем к этой идее вернулись в 2022 году. Обсуждали это и летом 2024-го. Но идею стопорили социал-демократы, которые выступали категорически против лишения граждан РФ права голоса.
Однако в начале октября политики снова вернулись к этому вопросу. До недавних пор из всех коалиционных партий только социал-демократы исключали возможность лишения граждан РФ и РБ права голоса. Однако в октябре председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс выступил с предложением ввести т. н. „декларацию лояльности“ для граждан России и Беларуси. Дескать, надо всем иностранцам, постоянно проживающим в Эстонии, зарегистрироваться и подтвердить, что они осуждают российскую агрессию и признают суверенитет Эстонии.
Однако эта идея подверглась масштабной критике – в том числе и со стороны бывшего гендиректора КаПо Арнольда Синисалу.
Председатель Партии правых и бывший госпрокурор Лавли Перлинг в ответ на предложение Ляэнеметса высказалась резко: „Подобное – для России, но не для правового государства. Человеку, не уважающему принципы демократического правового государства, не место в правительстве“.
По мнению Перлинг, такой план по своей сути опасен для Эстонской Республики, не решает ни одной проблемы и очевидно противоречит принципам правового государства.
„Предложение соцдемов потенциально означает, что силовым структурам придется выносить решение о политических взглядах десятков тысяч людей, что характерно для России и других авторитарных государств, но не для правового государства, – подчеркнула она. – В правовом государстве людей привлекают к ответственности только за деяния, а не за мысли, только по решению суда, а не декретом „мыслеполиции“ Ляэнеметса“.
По ее мнению, проблему участия граждан РФ в муниципальных выборах следует решать исключительно инструментами правового государства, то есть приняв поправку в закон, которая лишит их такого права.
Лидер входящей в правящую коалицию партии Eesti 200 Кристина Каллас также заявила, что решить вопрос о праве голоса на местных выборах для граждан России и Белоруссии можно только путем внесения поправок в Конституцию, а любое другое решение – это отсрочка.
„Партия Eesti 200 предлагает оставить возможность голосовать на муниципальных выборах гражданам стран НАТО, Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также гражданам некоторых третьих стран, например – украинцам, – сказала она. – Все знают, что единственный способ решить этот вопрос – изменить Конституцию. Конституционные права не могут быть ограничены ни клятвой верности, ни составлением списков стран в законах. Клятва верности или лояльности – это очень сомнительный метод, который, с одной стороны, опасен для демократических принципов, потому что ущемляет право человека на свободу мысли, а с другой – трудно контролируем, то есть – бумага вытерпит все“.
Она добавила, что основные права человека, такие как право на выбор, не могут быть связаны с контролем над его сознанием.
У тебя на это – пять причин
При этом возникла любопытная ситуация: после инициативы Ляэнеметса высказались все партии, кроме центристов. „МК-Эстония“ попросила их прокомментировать предложение бывшего партнера по коалиции в Таллинне.
„Во всей истории с лишением права голоса есть несколько „несущих конструкций“, которые, являясь по сути ложными, настолько прочно внедрены в общественное сознание, что позволяют не только держать тему на плаву, но и набирать политические очки, – сказала в начале ноября заместитель председателя Центристской партии и евродепутат Яна Тоом. – Первый ложный тезис: 94% проживающих в Эстонии граждан России голосуют за Путина. Ложь. За Путина голосовали 94% не всех проживающих в Эстонии, а принявших участие в выборах граждан России. В 2018 года таковых было 26300. Из примерно 100000. Так какова реальная поддержка Путина? Будь это задачей по математике для второго класса, не решить ее было бы стыдно. Но эстонская политика до второго класса средней школы дотягивает не всегда“.
Она продолжает: „Дальше – больше. После начала войны в Украине в Эстонии упало не только число избирателей, но и рейтинг Путина – из 2539 проголосовавших в посольстве РФ Путина поддержали 75%. Да, в России были открыты избирательные участки для жителей Эстонии, вот только погранохрана отчиталась о работе в штатном режиме – если кто и ходил в Ивангород голосовать, это были десятки, никак не тысячи человек. То есть – утверждение о том, что наши граждане России сплошь путинисты – злонамеренная ложь“.
По ее словам, более того – никакой закон в демократическом государстве не может предписывать людям, каких политических взглядов им следует придерживаться, чтобы реализовать закрепленные законом права.
„Второй ложный тезис: объяви Путин мобилизацию, проживающие в Эстонии граждане РФ призывного возраста будут обязаны пойти воевать. Чушь, – считает Яна Тоом. – Для того чтобы подвергнуться призыву, надо стоять на учете в военкомате. Проживающих у нас граждан РФ на учет не ставят. Не говоря уже о том, что никто не может обязать человека пойти на войну – надеюсь, распространяющие эту ложь коллеги не рассматривают возможность выдачи уклонистов властям РФ?“
Третий, по ее мнению, ложный тезис – наличие гражданства страны подтверждает лояльность ее властям.
„Ну ерунда же! Ставить знак равенства между страной и президентом, страной и политикой правительства – абсолютно тоталитарная идея. Лояльность не измеряется и не выражается паспортами, подтверждение чему – длинный список российских оппозиционеров“, – убеждена Тоом.
„Четвертый тезис – граждане России и Беларуси, голосующие за депутатов местного самоуправления, получают косвенную возможность влиять на избрание президента Эстонии (так как в ряде случаев его избирает коллегия выборщиков). Это, кстати, правда, – констатирует Тоом, – но закавыка здесь в другом – право избираться имеют только граждане Эстонии. То есть мы имеем дело с декларацией недоверия в отношении собственных граждан – мол, смотрите, есть такие граждане Эстонии, которых нужно лишить возможности быть избранными. Потому что эти граждане, возможно, будут пытаться представлять интересы всех постоянных жителей страны, а правым партиям это не нужно. Налоги платить нужно, а участвовать в их распределении – рылом не вышли“.
Она продолжает: „Ну и, наконец, пятый – тоже ложный – тезис: нигде в Европе граждане третьих стран к выборам не допускаются. Это уже даже не про математику второго класса, а про умение пользоваться гуглом. Потому что на самом деле право голоса на местных выборах граждане третьих стран имеют: в Бельгии, Дании, Финляндии, Ирландии, Литве, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Швеции, Словакии, Словении, Испании и Венгрии. Более того – в Бельгии, Дании, Финляндии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Швеции, Словакии и Испании они (о ужас!) имеют еще и право баллотироваться на выборах! Вот на таких, с позволения сказать, китах и базируется политический консенсус о лишении четверти населения страны закрепленного Конституцией права голоса. Я не стану повторять здесь многократно озвученные центристами аргументы против лишения права голоса – наша позиция остается неизменной. Но помимо отчуждения, раскола в обществе, роста недоверия и прочих „побочных эффектов“ идея лишения права голоса имеет еще одно – забытое – измерение. На обмане можно заработать политические очки, но совершенно точно нельзя построить прочное государство“.
Внезапный компромисс
В итоге 4 ноября Лаури Ляэнеметс заявил, что их партия поддерживает все же лишение права голоса граждан РФ и РБ. Дескать, он пошел навстречу партнерам по коалиции ради компромисса – чтобы оставить право голоса хотя бы серопаспортникам. А тем гражданам России и Беларуси, которые хотят принимать участие в местных выборах, Ляэнеметс посоветовал принять эстонское гражданство.
6 ноября председатель конституционной комиссии Хендрик Террас (партия Еesti 200) сообщил, что коалиция достигла соглашения о внесении поправок в Конституцию. При этом жители Эстонии с серым паспортом по-прежнему будут иметь право голосовать на выборах в местные самоуправления – им навстречу решили пойти по настоянию соцдемов.
По его словам, цель законопроекта – отобрать право голоса у граждан страны-агрессора, то есть в первую очередь – у граждан России и Беларуси. В качестве компромисса с социал-демократами, согласно планируемому законопроекту, не имеющих гражданства жителей Эстонии права голоса на выборах в местные самоуправления не лишат.
„В соответствии с законопроектом избирательное право будет у граждан Европейского союза и стран НАТО. Кроме того, существует возможность предоставить это право гражданам других и третьих стран на основе соглашений, ратифицированных Рийгикогу“, – добавил Террас.
Террас также отметил, что партия Eesti 200 – против того, чтобы сохранить право голоса для серопаспортников, однако в политике необходимо идти на компромиссы.
Фракция (EKRE) после этого заявила, что поддержит срочную поправку к Конституции только в том случае, если избирательное право будет предоставлено исключительно гражданам Эстонии.
„Главный вопрос сейчас в том, придут ли в момент принятия решения представители EKRE и проголосуют ли против, или они вообще не придут и не проголосуют. Либо они не поддержат законопроект, либо выступят против него – это ключевой вопрос. Если они не придут в зал, чтобы проголосовать против, то изменения можно будет принять в нужные сроки“, – пояснил Террас.
Он добавил, что если EKRE проголосует против, то голосов будет мало.
Партия Isamaa тоже выступила против того, чтобы оставить право голоса серопаспортникам.
„Isamaa считает, что лица без гражданства не должны иметь права голоса на местных выборах в Эстонии, но мы готовы активно сотрудничать как по этому проекту, так и по уже готовящейся поправке к Конституции, чтобы найти в Рийгикогу максимально широкий консенсус по срочному изменению Конституции“, – сказал председатель фракции оппозиционной Isamaa в Рийгикогу Хелир-Вальдор Сеэдер.
7 ноября в 10:00 экстренно составленный и утвержденный законопроект предоставили Рийгикогу. В итоговом варианте соглашения права голоса лишаются все, кроме граждан стран ЕС, НАТО и серопаспортников.
ERR анализирует ситуацию так: „Когда законопроект попадёт на финальное голосование, потребуется поддержка оппозиционных депутатов, поскольку коалиция не обладает 80% голосов. Однако для изменения Конституции требуется не столько 81 депутатский голос, сколько пропорция между за и против – 4 к 1, то есть некоторые депутаты от оппозиции могут просто проигнорировать голосование, чтобы коалиция получила необходимый перевес. Но даже принятие закона парламентом не означает, что он гарантированно вступит в силу“.
Что говорят политики из разных партий?
Граждане России не должны голосовать уже на следующих выборах
Кристен Михал,
премьер-министр Эстонии, Партия реформ
Мне хотелось бы сказать, что граждане России и Беларуси не участвуют в выборах.
Лучше всего было бы добиться лишения права голоса на следующих местных выборах. Это не так-то просто, даже если Конституция будет изменена в срочном порядке, но такая возможность все еще существует. На мой взгляд, самый важный посыл заключается в том, что это будет сделано. Если не получится изменить Конституцию в срочном порядке, это можно сделать в Рийгикогу двумя созывами подряд, тогда оно просто вступит в силу позже. Для меня важно, чтобы это было сделано.
Позиция Партии реформ уже давно заключается в том, что граждане России и Беларуси не должны участвовать в принятии решений в Эстонии. Люди должны сделать выбор, хотят ли они жить в Эстонии и иметь право голоса в эстонских делах или иметь право голоса в делах России и Беларуси.
Мы – за предоставление избирательного права только гражданам Эстонии
Мартин Хельме,
председатель партии EKRE
Эстонская консервативная народная партия (EKRE) поддержит срочную поправку к Конституции, указывающую, что участвовать в голосовании по выборам смогли бы только граждане Эстонии.
Правление EKRE напоминает, что является самой национальной партией Эстонии и всегда придерживалась мнения, что право голоса является привилегией граждан: только граждане Эстонии должны иметь возможность голосовать на выборах в Рийгикогу, в местные органы власти и на евровыборах.
EKRE считает, что необходимо поддержать поиск решений, обеспечивающих право голоса на местных выборах, Рийгикогу и европейских выборах только гражданам Эстонии, а также гражданам стран-членов Европейского союза.
Мы считаем неправильными по форме и содержанию попытки создать на уровне Конституции ради политической выгоды разные категории иностранцев, некоторые из которых имеют, а некоторые не имеют право голоса в Эстонии. Здесь проблема в свете статьи 12 Конституции, которая запрещает различное обращение с группами людей, оказавшимися в аналогичной ситуации.
Мы призываем коалиционные партии придерживаться решения, при котором право голоса имеют только граждане Эстонии и Евросоюза. Правление партии не поддерживает идею оставить право голоса лицам без гражданства. Мы видим опасность того, что многие обладатели так называемого серого паспорта на самом деле имеют двойное гражданство, а также владеют российским паспортом. Мы обращаемся к Isamaa и к Партии реформ проявить государственную мудрость и не поддаваться шантажу социал-демократов в этом вопросе.
Пытаются отобрать голоса у центристов
Андрей Коробейник,
Центристская партия
Бывает, что тяжёлые времена раскрывают в политиках их лучшие качества – вряд ли, скажем, Уинстон Черчилль смог бы проявить себя в полной мере в скучное мирное время. Но часто получается наоборот. Например так, как случилось сейчас в эстонском парламенте.
Эстонские правые партии решили, что война между Россией и Украиной – это замечательная возможность в очередной раз мобилизовать своих избирателей с помощью национальной карты. Партия реформ, Isamaa, EKRE и Eesti 200 в едином порыве решили запретить гражданам третьих стран голосовать на местных выборах. В первую очередь это коснется живущих в Эстонии граждан России и Беларуси, но под раздачу попадут и украинцы. Лес рубят – щепки летят.
В Эстонии постоянный вид на жительство имеют чуть меньше сотни тысяч жителей так называемых третьих стран. Правые партии четко дают понять этим людям, что они тут лишние. Неважно, за Путина ты или, может, наоборот – получил в Эстонии политическое убежище. Если у тебя неправильный паспорт, то тебе государство не доверяет. В не самой простой геополитической ситуации такой посыл своим жителям не кажется мне уместным, но, как мы видим, на этот счёт есть разные точки зрения.
В целом процент российских граждан в Эстонии не слишком высок, но есть самоуправления, где их довольно много. К примеру, в Силламяэ примерно половина избирателей – граждане России. Отобрать у них право участвовать в обсуждении вопросов местной политики не кажется особенно демократичным, а польза для государственной безопасности понятна мне не вполне. Мне не кажется, что Путину легко будет захватить Эстонию с помощью голосования о детских садах или променадах.
Эти же аргументы приводили социал-демократы, но в итоге они, по их собственным словам, пошли на компромисс и вместе с правыми партиями иници-ировали законопроект о лишении права голоса граждан третьих стран. Я не знаю, в чем именно тут заключался компромисс – слово, вроде бы, знакомое, но контекст очень уж неожиданный. Примерно как если бы социал-демократ был должен вам денег, но пошел на компромисс и решил, что больше он вам денег не должен.
Социал-демократы в итоге потеряли избирателей вне зависимости от цвета паспорта, но другие инициаторы законопроекта все ещё рассчитывают на положительную для себя динамику. Для Партии реформ национальный вопрос – это способ отвлечь население от экономического коллапса, который переживает Эстония. По продолжительности экономического падения наша страна занимает второе место в мире после Гаити, а в следующем году мы, вероятно, выйдем на чистое первое место.
В кризисе, очевидно, виновата некомпетентность реформистов, ведь экономика всей остальной Европы растет. Но министр финансов Юрген Лиги обвиняет в экономическом падении почему-то не себя, а Путина, а вопросы наподобие избирательного права граждан третьих стран – это неплохая дымовая завеса, которая может на какое-то время отвлечь избирателей от экономических проблем.
Правые партии надеются и на то, что им удастся отобрать избирателей у центристов. Последние рейтинги, однако, показывают, что их действия служат для Центристской партии хорошей рекламой, причем как в русскоязычном, так и в эстоноязычном сегменте. Но центристы, разумеется, сделают всё возможное, чтобы этот законопроект принят не был. Не потому, что мы боимся за свой рейтинг, а потому что, по нашему мнению, Эстония не может себе позволить выбросить сотню тысяч наших жителей на обочину.
Что будет делать канцлер права, если поправки к Конституции все-таки примут?
Юлле Мадизе,
канцлер права
Если Конституция будет изменена в установленном порядке, и президент Республики провозгласит это изменение, канцлер права не может оспорить его в Верховном суде.
Канцлер права много лет объясняет, что голосование на выборах в местное самоуправление – не осуществление государственной власти, а участие в организации местной жизни – в планировании и поддержании дорог и улиц, утверждении детальных планов, обеспечении работы детских садов и домов престарелых, помощи людям, попавшим в трудные ситуации.
В вопросы местной жизни входят также местные пособия – например, для школьников, местные мероприятия, организация вывоза мусора и тому подобное. В соответствии с Конституцией право голоса на местных выборах имеют все постоянные жители – это было осознанным выбором Конституционной ассамблеи.
Было принято решение отделить местные вопросы от государственных и разрешить всем постоянным жителям участвовать в делах местного сообщества. Согласно закону, постоянный житель – это человек, который долгое время законопослушно проживает в Эстонии, не представляет угрозы общественному порядку и безопасности, имеет законный доход и сдал экзамен по эстонскому языку. Вид на жительство постоянного жителя – предпосылка для получения гражданства.
Если народное представительство решит изменить Конституцию, тщательно обдумав последствия и достигнув консенсуса, это – его право.