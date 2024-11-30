Представители каких партий выступают за то, чтобы лишить граждан Российской Федерации и Беларуси права голосовать на муниципальных выборах в Эстонии?

По ее мнению, проблему участия граждан РФ в муниципальных выборах следует решать исключительно инструментами правового государства, то есть приняв поправку в закон, которая лишит их такого права.

„Предложение соцдемов потенциально означает, что силовым структурам придется выносить решение о политических взглядах десятков тысяч людей, что характерно для России и других авторитарных государств, но не для правового государства, – подчеркнула она. – В правовом государстве людей привлекают к ответственности только за деяния, а не за мысли, только по решению суда, а не декретом „мыслеполиции“ Ляэнеметса“.

По мнению Перлинг, такой план по своей сути опасен для Эстонской Республики, не решает ни одной проблемы и очевидно противоречит принципам правового государства.

Председатель Партии правых и бывший госпрокурор Лавли Перлинг в ответ на предложение Ляэнеметса высказалась резко: „Подобное – для России, но не для правового государства. Человеку, не уважающему принципы демократического правового государства, не место в правительстве“.

Однако эта идея подверглась масштабной критике – в том числе и со стороны бывшего гендиректора КаПо Арнольда Синисалу.

Однако в начале октября политики снова вернулись к этому вопросу. До недавних пор из всех коалиционных партий только социал-демократы исключали возможность лишения граждан РФ и РБ права голоса. Однако в октябре председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс выступил с предложением ввести т. н. „декларацию лояльности“ для граждан России и Беларуси. Дескать, надо всем иностранцам, постоянно проживающим в Эстонии, зарегистрироваться и подтвердить, что они осуждают российскую агрессию и признают суверенитет Эстонии.

Затем к этой идее вернулись в 2022 году. Обсуждали это и летом 2024-го. Но идею стопорили социал-демократы, которые выступали категорически против лишения граждан РФ права голоса.

Этот вопрос EKRE поднимала еще в 2017 году, но тогда канцлер права Юлле Мадизе заявила, что отобрать у неграждан право голоса на местных выборах невозможно.

Для изменения Конституции в срочном порядке требуется, чтобы за эти поправки проголосовали 80% депутатов Рийгикогу, то есть 81 из 101.

„Во всей истории с лишением права голоса есть несколько „несущих конструкций“, которые, являясь по сути ложными, настолько прочно внедрены в общественное сознание, что позволяют не только держать тему на плаву, но и набирать политические очки, – сказала в начале ноября заместитель председателя Центристской партии и евродепутат Яна Тоом. – Первый ложный тезис: 94% проживающих в Эстонии граждан России голосуют за Путина. Ложь. За Путина голосовали 94% не всех проживающих в Эстонии, а принявших участие в выборах граждан России. В 2018 года таковых было 26300. Из примерно 100000. Так какова реальная поддержка Путина? Будь это задачей по математике для второго класса, не решить ее было бы стыдно. Но эстонская политика до второго класса средней школы дотягивает не всегда“.

При этом возникла любопытная ситуация: после инициативы Ляэнеметса высказались все партии, кроме центристов. „МК-Эстония“ попросила их прокомментировать предложение бывшего партнера по коалиции в Таллинне.

У тебя на это – пять причин

Она добавила, что основные права человека, такие как право на выбор, не могут быть связаны с контролем над его сознанием.

„Партия Eesti 200 предлагает оставить возможность голосовать на муниципальных выборах гражданам стран НАТО, Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также гражданам некоторых третьих стран, например – украинцам, – сказала она. – Все знают, что единственный способ решить этот вопрос – изменить Конституцию. Конституционные права не могут быть ограничены ни клятвой верности, ни составлением списков стран в законах. Клятва верности или лояльности – это очень сомнительный метод, который, с одной стороны, опасен для демократических принципов, потому что ущемляет право человека на свободу мысли, а с другой – трудно контролируем, то есть – бумага вытерпит все“.

Лидер входящей в правящую коалицию партии Eesti 200 Кристина Каллас также заявила, что решить вопрос о праве голоса на местных выборах для граждан России и Белоруссии можно только путем внесения поправок в Конституцию, а любое другое решение – это отсрочка.

„Четвертый тезис – граждане России и Беларуси, голосующие за депутатов местного самоуправления, получают косвенную возможность влиять на избрание президента Эстонии (так как в ряде случаев его избирает коллегия выборщиков). Это, кстати, правда, – констатирует Тоом, – но закавыка здесь в другом – право избираться имеют только граждане Эстонии. То есть мы имеем дело с декларацией недоверия в отношении собственных граждан – мол, смотрите, есть такие граждане Эстонии, которых нужно лишить возможности быть избранными. Потому что эти граждане, возможно, будут пытаться представлять интересы всех постоянных жителей страны, а правым партиям это не нужно. Налоги платить нужно, а участвовать в их распределении – рылом не вышли“.

„Ну ерунда же! Ставить знак равенства между страной и президентом, страной и политикой правительства – абсолютно тоталитарная идея. Лояльность не измеряется и не выражается паспортами, подтверждение чему – длинный список российских оппозиционеров“, – убеждена Тоом.

Третий, по ее мнению, ложный тезис – наличие гражданства страны подтверждает лояльность ее властям.

„Второй ложный тезис: объяви Путин мобилизацию, проживающие в Эстонии граждане РФ призывного возраста будут обязаны пойти воевать. Чушь, – считает Яна Тоом. – Для того чтобы подвергнуться призыву, надо стоять на учете в военкомате. Проживающих у нас граждан РФ на учет не ставят. Не говоря уже о том, что никто не может обязать человека пойти на войну – надеюсь, распространяющие эту ложь коллеги не рассматривают возможность выдачи уклонистов властям РФ?“

По ее словам, более того – никакой закон в демократическом государстве не может предписывать людям, каких политических взглядов им следует придерживаться, чтобы реализовать закрепленные законом права.

Она продолжает: „Дальше – больше. После начала войны в Украине в Эстонии упало не только число избирателей, но и рейтинг Путина – из 2539 проголосовавших в посольстве РФ Путина поддержали 75%. Да, в России были открыты избирательные участки для жителей Эстонии, вот только погранохрана отчиталась о работе в штатном режиме – если кто и ходил в Ивангород голосовать, это были десятки, никак не тысячи человек. То есть – утверждение о том, что наши граждане России сплошь путинисты – злонамеренная ложь“.

По его словам, цель законопроекта – отобрать право голоса у граждан страны-агрессора, то есть в первую очередь – у граждан России и Беларуси. В качестве компромисса с социал-демократами, согласно планируемому законопроекту, не имеющих гражданства жителей Эстонии права голоса на выборах в местные самоуправления не лишат.

6 ноября председатель конституционной комиссии Хендрик Террас (партия Еesti 200) сообщил, что коалиция достигла соглашения о внесении поправок в Конституцию. При этом жители Эстонии с серым паспортом по-прежнему будут иметь право голосовать на выборах в местные самоуправления – им навстречу решили пойти по настоянию соцдемов.

В итоге 4 ноября Лаури Ляэнеметс заявил, что их партия поддерживает все же лишение права голоса граждан РФ и РБ. Дескать, он пошел навстречу партнерам по коалиции ради компромисса – чтобы оставить право голоса хотя бы серопаспортникам. А тем гражданам России и Беларуси, которые хотят принимать участие в местных выборах, Ляэнеметс посоветовал принять эстонское гражданство.

Она продолжает: „Ну и, наконец, пятый – тоже ложный – тезис: нигде в Европе граждане третьих стран к выборам не допускаются. Это уже даже не про математику второго класса, а про умение пользоваться гуглом. Потому что на самом деле право голоса на местных выборах граждане третьих стран имеют: в Бельгии, Дании, Финляндии, Ирландии, Литве, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Швеции, Словакии, Словении, Испании и Венгрии. Более того – в Бельгии, Дании, Финляндии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Швеции, Словакии и Испании они (о ужас!) имеют еще и право баллотироваться на выборах! Вот на таких, с позволения сказать, китах и базируется политический консенсус о лишении четверти населения страны закрепленного Конституцией права голоса. Я не стану повторять здесь многократно озвученные центристами аргументы против лишения права голоса – наша позиция остается неизменной. Но помимо отчуждения, раскола в обществе, роста недоверия и прочих „побочных эффектов“ идея лишения права голоса имеет еще одно – забытое – измерение. На обмане можно заработать политические очки, но совершенно точно нельзя построить прочное государство“.

„В соответствии с законопроектом избирательное право будет у граждан Европейского союза и стран НАТО. Кроме того, существует возможность предоставить это право гражданам других и третьих стран на основе соглашений, ратифицированных Рийгикогу“, – добавил Террас.

Террас также отметил, что партия Eesti 200 – против того, чтобы сохранить право голоса для серопаспортников, однако в политике необходимо идти на компромиссы.

Фракция (EKRE) после этого заявила, что поддержит срочную поправку к Конституции только в том случае, если избирательное право будет предоставлено исключительно гражданам Эстонии.

„Главный вопрос сейчас в том, придут ли в момент принятия решения представители EKRE и проголосуют ли против, или они вообще не придут и не проголосуют. Либо они не поддержат законопроект, либо выступят против него – это ключевой вопрос. Если они не придут в зал, чтобы проголосовать против, то изменения можно будет принять в нужные сроки“, – пояснил Террас.

Он добавил, что если EKRE проголосует против, то голосов будет мало.

Партия Isamaa тоже выступила против того, чтобы оставить право голоса серопаспортникам.

„Isamaa считает, что лица без гражданства не должны иметь права голоса на местных выборах в Эстонии, но мы готовы активно сотрудничать как по этому проекту, так и по уже готовящейся поправке к Конституции, чтобы найти в Рийгикогу максимально широкий консенсус по срочному изменению Конституции“, – сказал председатель фракции оппозиционной Isamaa в Рийгикогу Хелир-Вальдор Сеэдер.

7 ноября в 10:00 экстренно составленный и утвержденный законопроект предоставили Рийгикогу. В итоговом варианте соглашения права голоса лишаются все, кроме граждан стран ЕС, НАТО и серопаспортников.