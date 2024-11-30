Завтра на Ратушной площади Таллинна торжественно зажгут первую свечу Адвента
Завтра, 1 декабря, на Ратушной площади Таллинна состоится церемония зажжения первой адвентской свечи, которая официально ознаменует начало рождественского ожидания. Свечу зажгут мэр Таллинна Евгений Осиновский и пробст Таллиннского прихода Яак Аус. Мероприятие начнется в 16:00 и соберет горожан и гостей города, чтобы вместе отпраздновать начало праздничного сезона.
Неповторимую атмосферу церемонии создадут проникновенные рождественские песни в исполнении хоров Таллиннского прихода Эстонской Евангелическо-лютеранской церкви. Праздничный вечер, посвященный ожиданию Рождества, дополнит два световых шоу, которые пройдут в нижнем городе и на Вышгороде. На площади Вильде зрители смогут насладиться волшебным световым шоу „Подарок“ Арго Валдмаа и театра света Öövalgel, а в Епископском саду будет представлена трогательная постановка „Ловец снов“.
В первый адвент на Ратушную площадь прибудет долгожданный Дед Мороз. Он разместится в своем уютном домике, где с радостью встретит маленьких гостей, готовых рассказать ему стихотворение. Чтобы рождественское чудо стало ближе, дети могут опустить свои списки подарков в почтовый ящик, расположенный на стене домика Деда Мороза.
Главным украшением Ратушной площади в этом году стала пушистая рождественская ель высотой почти 16 метров, привезенная в столицу из Саку. Ель сверкает тысячами огоньков, которые, которые создают волшебную атмосферу Таллиннского рождественского рынка. Традиционный рождественский рынок будет радовать посетителей до 27 декабря.
Дополнительная информация о торжественном мероприятии: www.tallinn.ee/et/advent.