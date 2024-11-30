Дожить бы до пенсии! Пенсионный возраст опять повышают: что будет с деньгами тех, кто не дотянет до дня Х?

Татьяна Николаевна сетует, что половина ее знакомых уже покинула сей бренный мир.

„При этом политики бодро рапортуют, что у нас, дескать, продолжительность жизни только растет, – недоумевает дама. – Я хотела бы узнать, почему это они сделали такие выводы? И что будет с моей будущей пенсией, если я не до пенсии не доживу?“

Наперегонки с чиновниками

В Министерстве социальных дел объясняют, что с 2027 года возраст выхода на пенсию по старости будут определять по календарному году, а не по году рождения. Это значит, что для каждого календарного года будут устанавливать новый возраст выхода на пенсию по старости.

„Новые формулы расчета пенсионного возраста по старости были приняты шесть лет назад. С одной стороны, это способствует увеличению трудового стажа, по которому рассчитывают пенсии, с другой – нам неизбежно приходится иметь дело с сокращением численности населения трудоспособного возраста“, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Она поясняет, что возраст выхода на пенсию по старости зависит от ожидаемой продолжительности жизни людей в возрасте 65 лет. Его рассчитывают как среднее значение за пятилетний период.

Например, для расчета пенсионного возраста в 2027 году использовали среднюю продолжительность жизни в 2019–2023 годах.

Новые основы и формула расчета пенсионного возраста были приняты Рийгикогу в 2018 году, и с 2025 года правительство к 1 января должно устанавливать новый возраст пенсии по старости.

В 2027 году пенсионный возраст по старости наступит для тех, кто родился в 1962 году – за исключением тех, у кого день рождения в декабре.

„Люди, родившиеся в декабре, достигнут возраста 65 лет и одного месяца в январе 2028 года. Для них точная дата пенсионного возраста, который наступит в 2028 году, будет определена в 2025 году в постановлении о пенсионном возрасте“, – пояснила Сигне Рийсало.

Вопросы, которые волнуют людей

В связи с нововведением в Департамент социального страхования обращаются обеспокоенные жители Эстонии.