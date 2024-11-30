Дожить бы до пенсии! Пенсионный возраст опять повышают: что будет с деньгами тех, кто не дотянет до дня Х?(5)
В конце октября министр социальной защиты Сигне Рийсало подписала проект постановления, согласно которому возраст выхода на пенсию по старости в 2027 году составит 65 лет и 1 месяц, пишет „МК Эстония“. „Я жду не дождусь уже эту пенсию, – сетует жительница Таллинна Татьяна Николаевна (60). – А политики пенсионный возраст все увеличивают и увеличивают. Я плачу всю жизнь налоги. Что будет с моими деньгами, если я до пенсии просто, не дай бог, не доживу?“
Татьяна Николаевна сетует, что половина ее знакомых уже покинула сей бренный мир.
„При этом политики бодро рапортуют, что у нас, дескать, продолжительность жизни только растет, – недоумевает дама. – Я хотела бы узнать, почему это они сделали такие выводы? И что будет с моей будущей пенсией, если я не до пенсии не доживу?“
Наперегонки с чиновниками
В Министерстве социальных дел объясняют, что с 2027 года возраст выхода на пенсию по старости будут определять по календарному году, а не по году рождения. Это значит, что для каждого календарного года будут устанавливать новый возраст выхода на пенсию по старости.
„Новые формулы расчета пенсионного возраста по старости были приняты шесть лет назад. С одной стороны, это способствует увеличению трудового стажа, по которому рассчитывают пенсии, с другой – нам неизбежно приходится иметь дело с сокращением численности населения трудоспособного возраста“, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Она поясняет, что возраст выхода на пенсию по старости зависит от ожидаемой продолжительности жизни людей в возрасте 65 лет. Его рассчитывают как среднее значение за пятилетний период.
Например, для расчета пенсионного возраста в 2027 году использовали среднюю продолжительность жизни в 2019–2023 годах.
Новые основы и формула расчета пенсионного возраста были приняты Рийгикогу в 2018 году, и с 2025 года правительство к 1 января должно устанавливать новый возраст пенсии по старости.
В 2027 году пенсионный возраст по старости наступит для тех, кто родился в 1962 году – за исключением тех, у кого день рождения в декабре.
„Люди, родившиеся в декабре, достигнут возраста 65 лет и одного месяца в январе 2028 года. Для них точная дата пенсионного возраста, который наступит в 2028 году, будет определена в 2025 году в постановлении о пенсионном возрасте“, – пояснила Сигне Рийсало.
Вопросы, которые волнуют людей
В связи с нововведением в Департамент социального страхования обращаются обеспокоенные жители Эстонии.
„Вопросы, с которыми будущие пенсионеры обращаются к нашим специалистам, очень схожи, – отмечает представитель Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж. – Будет ли повышаться возраст выхода на пенсию? Когда это произойдет? Каким будет новый возраст выхода на пенсию? И мы отвечаем, что возраст выхода на пенсию по старости в 2027 году составит 65 лет и один месяц. В 2027 году пенсионного возраста по старости достигнут люди, которые родились в 1962 году, за исключением тех, кто родился в декабре. В 2024 году пенсионный возраст составляет 64,5 года. Для получения пенсии по старости у человека должно быть не менее 15 лет стажа работы в Эстонии“.
Молодежь не сможет содержать пенсионеров
В этом году правительство постоянно предлагает варианты экономии. И то и дело – за счет пенсионеров.
Сначала пожилых людей „обрадовали“ новостью, что с 2025 года 156 000 пенсионеров будут платить подоходный налог.
А в сентябре политики завели разговор о том, чтобы в целях экономии вообще перестать индексировать каждый год пенсии.
Председатель партии Eesti 200 и министр образования и науки Кристина Каллас идею поддержала, сообщив, что, по ее мнению, правительству просто необходимо рассмотреть вопрос отказа от индексации пенсий, поскольку нельзя все больше и больше облагать молодое поколение налогами. Дескать, молодежь не должна оплачивать быстро растущие социальные расходы, в том числе – повышение пенсий.
„Наши социальные расходы, большая часть которых состоит из пенсий, растут очень быстро, и мы не можем постоянно облагать налогом молодое поколение“, – заявила Каллас в передаче Terevisioon.
По ее словам, по сути это будет означать, что по мере роста пенсий следующее поколение, численно меньшее, чем поколение пенсионеров, будут все время облагать более высокими налогами.
„Население стареет. Я думаю, нам нужно начать осуществлять эти структурные изменения, пересмотреть пенсионный индекс, а также многое другое. Наши социальные расходы растут очень быстро, а налоговые поступления за ними не поспевают. Наше молодое поколение просто не сможет все это оплачивать“, – резюмировала она.
О том, что наша пенсионная система находится в сложном положении, политики в этом году стали напоминать все чаще и чаще. Дескать, из-за того, что увеличивается продолжительность жизни, а в Эстонии – низкая рождаемость, количество пенсионеров постоянно растет, и скоро Эстония может оказаться в ситуации, когда работающие люди попросту не смогут содержать всех пенсионеров.
Умирать надо вовремя
В 2010 году тогдашний (и нынешний) министр финансов Юрген Лиги, известный своей несдержанностью в речах, своеобразно „поздравил“ женщин Эстонии с 8 Марта. Комментируя среднюю продолжительность жизни в Эстонии, Лиги отметил, что у женщин жизнь – намного труднее, так как в престарелом возрасте им приходится 11 лет справляться без мужчин.
„Лучше все же умереть вовремя“, – добавил тогда политик.
Согласно данным Департамента статистики, каждый год более 2000 жителей Эстонии не доживают до пенсионного возраста. Если посчитать количество умерших в 2014–2023 гг. мужчин и женщин в возрасте 40–62 лет, то получится в среднем 2276 человек в год. Средняя пенсия после индексации в 2024 году составляет 774 евро в месяц. Таким образом, путем умножения можно высчитать, что государство за счет не доживших до пенсии только в этом году „сэкономило“ более 21 млн евро.
При повышении пенсионного возраста до 67 лет получается, что еще порядка 1000 человек каждый год не смогут дожить до пенсии (в среднем в 2014–2023 гг. в возрасте 63–66 лет умирали 1008 человек в год). Это – еще более 9 млн евро в год „экономии“.
При этом невыплаченная государственная пенсия (так называемая I ступень) не передается по наследству. Человек может всю жизнь платить налоги, но, если он не доживет до пенсии, его вклад в социальную систему достанется государству.
В ситуации, когда государству не хватает денег на пенсионеров, и пенсионный возраст будет все повышаться и повышаться, значительно вырастет и риск, что далеко не все до пенсии доживут.
Людмила Кондрашова,
представитель Министерства социальных дел
Рассчитать конкретную сумму, которую государство „экономит“ за счет умерших, сложно – это зависит от множества факторов: доход человека, уплаченный соцналог, ожидаемая продолжительность жизни и др.
Пенсионная система основана на принципе солидарности – с работающих взимают соцналог, из которого выплачивают пенсии нынешним пенсионерам. То есть невыплаченная пенсия человеку, умершему до наступления пенсионного возраста, не является прямой „экономией“ для государства, а скорее влияет на денежные потоки всей пенсионной системы.
Также если человек умирает до достижения пенсионного возраста, его иждивенцы могут получать пенсию по случаю потери кормильца – это тоже часть пенсионной системы. Поэтому в таком случае расходы государства если и могут сократиться, то незначительно.
Наряду со статистикой по людям, умершим до достижения пенсионного возраста, нужно учитывать также то, сколько людей живет дольше средней ожидаемой продолжительности жизни. I ступень — это продукт социального обеспечения, и государство обязано выплачивать пенсию до самой смерти человека, даже если он живет на десятилетия дольше предполагаемой продолжительности жизни. При планировании пенсионного бюджета пенсионного учитывают, что одни люди живут меньше, а другие — дольше.
Поскольку ожидаемая продолжительность жизни людей постоянно растет, а количество новорожденных - снижается, для того, чтобы у государства были средства выплачивать пенсии тем, кто живет долго, необходимо повышать пенсионный возраст.
Если же продолжительность жизни снизится, то снизится и пенсионный возраст.