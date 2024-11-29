Депутатская группа парламента Эстонии призывает не признавать ордеры МУС на арест руководителей Израиля

„Выдавая ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта одновременно с ордером на арест военного командующего группировки ХАМАС Мухаммада Дейфа, МУС ставит знак равенства между членами избранного демократическим путем правительства Израиля и руководителями исламистской террористической организации. Более того, МУС по сути приравнял государство-агрессора Россию и пострадавший в результате террористической атаки демократический Израиль“, – считает депутатская группа, по оценке которой это абсурдно и неприемлемо.

В распространенном пресс-релизе группы говорится, что Израиль – это независимое правовое государство с действующей правовой системой, где предполагаемые военные преступления – в том числе и совершенные вооруженными силами Израиля – расследуются, а виновные привлекаются к ответственности, в то время как ХАМАС – это террористическая организация, основной целью которой является уничтожение демократического государства Израиль.

Депутатская группа отметила, что согласна с высказыванием президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена: „Выдача Международным уголовным судом ордеров на арест руководителей Израиля возмутительна. Не имеет значения, на что ссылается МУС, между Израилем и ХАМАС нет никакого равенства“. По оценке депутатов, весьма примечательно, что США незамедлительно отвергли ордеры МУС на арест государственных руководителей Израиля. „Ордеры на арест ставят под сомнение беспристрастность Международного уголовного суда. Они усложняют процесс разрешения конфликта, освобождения израильских заложников из рук ХАМАС и достижения стабильного перемирия“, – отмечает депутатская группа.