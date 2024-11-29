Крупная эстонская мясоперерабатывающая компания объявила о банкротстве

В пятницу для Saaremaa Lihatööstus был назначен временный банкротный управляющий. Руководитель предприятия Андре Сырм рассказал, что сам подал заявление о банкротстве, но подробно описывать причины и положение предприятия пока не захотел.

Налоговая задолженность Saaremaa Lihatööstus в этом году взлетела до 1,42 миллиона евро. В реструктуризацию Saaremaa Lihatööstus был включен 31 кредитор, в июне нужно было выплатить около 5,5 млн евро.

Владелец компании Вячеслав Леэдо летом заявил, что в качестве последнего спасательного круга ищет инвестора, который в идеале был бы готов вложить в компанию от полумиллиона евро.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить