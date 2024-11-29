Экономика
29.11.2024, 19:16

Крупная эстонская мясоперерабатывающая компания объявила о банкротстве

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Собственник компании Вячеслав Леэдо
Собственник компании Вячеслав Леэдо
ФОТО: VALMAR VOOLAID | DELFI MEEDIA

У предприятия Saaremaa Lihatööstus, после долгих поисков инвестора, возникли проблемы с оплатой долгов по плану реорганизации, и теперь предприятие объявило себя банкротом, пишут „Деловые ведомости“.

В пятницу для Saaremaa Lihatööstus был назначен временный банкротный управляющий. Руководитель предприятия Андре Сырм рассказал, что сам подал заявление о банкротстве, но подробно описывать причины и положение предприятия пока не захотел.

Налоговая задолженность Saaremaa Lihatööstus в этом году взлетела до 1,42 миллиона евро. В реструктуризацию Saaremaa Lihatööstus был включен 31 кредитор, в июне нужно было выплатить около 5,5 млн евро.

Владелец компании Вячеслав Леэдо летом заявил, что в качестве последнего спасательного круга ищет инвестора, который в идеале был бы готов вложить в компанию от полумиллиона евро.

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