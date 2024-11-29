Правда ли на этом фото изображён настоящий дом в Льеже?
В интернете разошлось изображение необычного дома, расположенного, судя по подписям к фото, в бельгийском городе Льеже. Мы решили проверить, существует ли подобное здание.
Снимок „чудесного сохранившегося средневекового домика в бельгийском городе Льеж“ можно встретить на порталах для хранения фотографий и развлекательных сайтах. Пользователи соцсетей („ВКонтакте“, Instagram, Threads) активно делятся им на своих страницах. Особенно популярно фото в Facebook, где такие публикации набирают тысячи лайков и репостов.
Первое, что вызывает сомнение в подлинности фото: оно распространяется только в одном варианте. „Проверено“ не удалось найти снимков здания с других ракурсов или в другое время года. Также ни в одном из постов не приведён адрес дома, лишь указание на то, что он находится в Льеже.
Самая ранняя публикация картинки, найденная с помощью обратного поиска по изображению Google Images, была сделана 10 февраля 2024 года в инстаграме Тьерри Лешантёра. О его авторстве свидетельствует и подпись, расположенная в правом верхнем углу. Лешантёр — бельгийский художник-авангардист, который, как указано на его сайте, исследует границу между традиционной фотографией и искусственным интеллектом“. На сайте есть целый раздел, посвящённый реальным фотографиям Льежа, родного города художника, однако все они выглядят не такими сказочными, как на вирусном снимке. Зато его аккаунт в Instagram почти полностью посвящён изображениям необычной архитектуры, созданным с помощью нейросетей.
В публикации с завирусившимся фото указано, что это творение владельца аккаунта, а не реальное место, расположенное где-нибудь в Барселоне или Льеже. Также автор поста отметил, что изображение не имеет отношения к испанскому архитектору Антонио Гауди. Его строениям присущ причудливо-фантастический стиль, схожий со зданием на вирусном фото, и это могло вызвать у пользователей соответствующие ассоциации. Несмотря на то что под постом действительно стоят теги #Liège и #Belgium, там также есть тег и #Midjourney — нейросеть, с помощью которой, по всей видимости, и была создана эта картинка.
Что касается „средневековости“ здания, то и она вызывает вопросы. „Проверено“ обратилось к историку архитектуры и искусствоведу Сергею Кавтарадзе и спросило, могло ли что-либо подобное быть построено в Средние века?
„Нужно признать, что ИИ создал достаточно убедительную картинку. В принципе, если бы она позиционировалась как творение современного последователя Фриденсрайха Хундертвассера, то есть как профессиональная игра в вернакулярную архитектуру, подозрений, возможно, у большинства и не возникло бы.
Также образ в определённой мере близок к опытам ар-нуво, в том числе Антонио Гауди. Собственно, витражная люнета над балконом явно заимствована у какого-то реального произведения, а линии керамических панно на фасаде призваны ассоциироваться с Casa Batlló великого каталонца.
Менее всего получившийся образ может быть отнесён к Средним векам, и главный аргумент здесь тот, что реальных прототипов такого вида история архитектуры, кажется, не знает, разве что в кино жанра фэнтези. Тут, например, нет фахверка, характерного для средневековой европейской застройки и хорошо известного нам по иллюстрациям к сказкам. Более того, если приглядеться, арочные проёмы явно обрамлены поздним декором, чем-то из арсенала неоренессанса или неоманьеризма“.
Сергей Кавтарадзе обращает внимание на абрис кровли, который напоминает, скорее, фрагменты камышовых кровель сельских зданий. Также, как считает историк архитектуры, расстекловка и витражи нижнего окна заимствованы у образцов последней трети XIX века, а килевидный наличник на правой створке обязан своим появлением ювелирным изделиям. Получается, что средневековый домик никак не мог быть построен в указанный период: историк архитектуры видит в нём сочетание декоративных элементов, заимствованных из искусства XIX–XX веков.
Интернет-пользователи уже не в первый раз принимают за чистую монету творения нейросетей и распространяют их как фото реально существующих зданий и/или объектов. Так, „Проверено“ ранее уже опровергало правдивость изображения футуристичных подземных этажей Сиднейского оперного театра и появление удивительных ярко-розовых дельфинов, не говоря уже о многочисленных сгенерированных фото реальных людей — политиков, актёров, лидеров общественного мнения.
Таким образом, изображение „чудесного сохранившегося средневекового домика“ оказалось лишь одним из творений искусственного интеллекта, которые всё чаще становятся вирусными и распространяются пользователями Сети как реальные фото. Впрочем, даже если бы здание действительно существовало, едва ли оно могло быть построено в Средние века, как это указано в большинстве постов, сопровождающих снимок.
Итог: Неправда