Правда ли на этом фото изображён настоящий дом в Льеже?

Снимок „чудесного сохранившегося средневекового домика в бельгийском городе Льеж“ можно встретить на порталах для хранения фотографий и развлекательных сайтах. Пользователи соцсетей („ВКонтакте“, Instagram, Threads) активно делятся им на своих страницах. Особенно популярно фото в Facebook, где такие публикации набирают тысячи лайков и репостов.

Первое, что вызывает сомнение в подлинности фото: оно распространяется только в одном варианте. „Проверено“ не удалось найти снимков здания с других ракурсов или в другое время года. Также ни в одном из постов не приведён адрес дома, лишь указание на то, что он находится в Льеже.

Самая ранняя публикация картинки, найденная с помощью обратного поиска по изображению Google Images, была сделана 10 февраля 2024 года в инстаграме Тьерри Лешантёра. О его авторстве свидетельствует и подпись, расположенная в правом верхнем углу. Лешантёр — бельгийский художник-авангардист, который, как указано на его сайте, исследует границу между традиционной фотографией и искусственным интеллектом“. На сайте есть целый раздел, посвящённый реальным фотографиям Льежа, родного города художника, однако все они выглядят не такими сказочными, как на вирусном снимке. Зато его аккаунт в Instagram почти полностью посвящён изображениям необычной архитектуры, созданным с помощью нейросетей.

В публикации с завирусившимся фото указано, что это творение владельца аккаунта, а не реальное место, расположенное где-нибудь в Барселоне или Льеже. Также автор поста отметил, что изображение не имеет отношения к испанскому архитектору Антонио Гауди. Его строениям присущ причудливо-фантастический стиль, схожий со зданием на вирусном фото, и это могло вызвать у пользователей соответствующие ассоциации. Несмотря на то что под постом действительно стоят теги #Liège и #Belgium, там также есть тег и #Midjourney — нейросеть, с помощью которой, по всей видимости, и была создана эта картинка.