ФОТО | ЧП под Таллинном: водитель маршрутного автобуса потерял сознание и выехал через встречную полосу с трассы

Как рассказал сам водитель автобуса, он ненадолго потерял сознание, в результате чего автобус отклонился на встречную полосу движения и выехал с трассы в кювет. Медики осмотрели 66-летнего водителя автобуса, с ним всё в порядке.

Как сообщила полиция, водитель был трезв и имел права соответствующей категории. Данных о том, что в ДТП кто-то из людей пострадал, нет.

По словам очевидца, к счастью, по встречной полосе оживленной трассы в тот момент, когда автобус туда выехал, не ехала ни одна машина.

Линию Таллинн — Саку (маршрут 117А) обслуживает AS SEBE.