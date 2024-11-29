29.11.2024, 18:28
ФОТО | ЧП под Таллинном: водитель маршрутного автобуса потерял сознание и выехал через встречную полосу с трассы
ФОТО: LUGEJA FOTO | ERAKOGU
В пятницу (29.11) вечером в Центр тревоги сообщили, что селе Мяннику под Таллинном в кювете стоит автобус. По имеющейся информации, пострадавших нет.
Как рассказал сам водитель автобуса, он ненадолго потерял сознание, в результате чего автобус отклонился на встречную полосу движения и выехал с трассы в кювет. Медики осмотрели 66-летнего водителя автобуса, с ним всё в порядке.
Как сообщила полиция, водитель был трезв и имел права соответствующей категории. Данных о том, что в ДТП кто-то из людей пострадал, нет.
По словам очевидца, к счастью, по встречной полосе оживленной трассы в тот момент, когда автобус туда выехал, не ехала ни одна машина.
Линию Таллинн — Саку (маршрут 117А) обслуживает AS SEBE.