Правдиво ли видео, на котором ведущая MSNBC заплакала, узнав о желании Илона Маска купить этот канал?

В преддверии президентских выборов в США Маск, публично и финансово поддерживавший Трампа, критиковал MSNBC, называя его „полнейшим отбросом“. Он утверждал, что либеральный канал продвигает наглую пропаганду, а 21 ноября написал в X: „Теперь MSNBC идёт ко дну“. Когда Трамп после победы на выборах анонсировал , что назначит миллиардера сопредседателем нового Департамента эффективности правительства США, ведущая канала Рейчел Мэддоу заявила : в таком случае федеральные власти не должны вести дела с компаниями Маска — и тем самым вызвала нападки со стороны трампистов. Впрочем, для журналистки они не были первыми — Мэддоу известна своей либеральной позицией и критикой Трампа. Русскоязычные прокремлёвские аккаунты характеризуют её как одного из главных медиаврагов Маска, Трампа, консерваторов, республиканцев, антиглобализма, России и т. д.

20 ноября медиахолдинг Comcast объявил о планах выделить в отдельную компанию несколько принадлежащих ему каналов, включая MSNBC, надеясь увеличить их прибыль и рейтинги на фоне падения популярности кабельного телевидения. 22 ноября Дональд Трамп — младший, сын избранного президента США и активный сторонник своего отца, репостнул в соцсети Х картинку с надписью „MSNBC выставлен на продажу“, тегнул Маска и написал: „У меня есть самая забавная идея в истории“. На это предприниматель ответил : „Сколько стоит?“ Пользователи X отметили , что поведение миллиардера напоминает им 2018 год, когда Маск обдумывал покупку Twitter (он реализовал идею спустя четыре года, а в 2023-м переименовал соцсеть).

24 ноября предприниматель Илон Маск разместил на своей странице в принадлежащей ему соцсети X провокационный мем о либеральном телеканале MSNBC. На картинке на ягодицы девушки лёгкого поведения наложен логотип СМИ, а на изображение монаха — подпись „Илон Маск противостоит соблазну купить“. Бизнесмен в своём твите добавил: „Да не введи нас в искушение…“ В этот же день в соцсетях распространилось видео, на котором одна из основных ведущих MSNBC Рэйчел Мэддоу якобы читает новость о посте Маска, а потом дрожащим голосом говорит, что вынуждена завершить эфир. Telegram-каналы прокомментировали ролик так: „Маск уже выразил желание приобрести канал и вытрясти из него всю либеральную душу. А начать хочет с увольнения хедлайнера канала Рэйчел Мэддоу. На видео — сама ведущая, которую показательно тошнит при виде того самого мема“. Другие пользователи пояснили , что Мэддоу „плачет из-за своей возможной судьбы“. Предполагаемый фрагмент недавнего эфира MSNBC опубликовали Telegram-каналы „ Zлой пруф️ “ (251 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Банкста “ (125 000) и „ Коза кричала “ (105 000), а также пользователи „ ВКонтакте “, Facebook , YouTube и других платформ.

Имя Мэддоу упоминалось в X и при обсуждении возможной покупки Маском MSNBC. 23 ноября в ответ на твит Маска подкастер и сторонник Трампа Джо Роган написал: „Если ты купишь MSNBC, я хотел бы занять место Рэйчел Мэддоу. Я буду носить такую же одежду и очки и буду говорить такую же ложь“. „Договорились“, — отреагировал бизнесмен. В этот же день пародийный аккаунт @elonmuskADO опубликовал такой твит: „Я бы хотел уволить Рэйчел Мэддоу (ради забавы), а затем превратить MSNBC в канал, который бы каждый день сообщал о топовых новостях из Х“. Многие другие пользователи и даже симпатизирующий Республиканской партии телеканал Fox News приняли эту шутку за настоящий твит миллиардера.

Именно на этом фоне в Рунете распространилось то самое видео, где Мэддоу якобы пытается рассказать зрителям о планах Маска купить MSNBC. Плашка на экране гласит: „Маск опубликовал опасный мем“. Когда Мэддоу, предположительно, видит изображение, у неё начинает дрожать голос. Она просит вывести картинку на экран, и зрителям демонстрируют тот самый мем с полуобнажённой девушкой и монахом из аккаунта владельца Х. После этого ведущая плачет и завершает эфир.

Однако к возможной покупке телеканала Маском и опубликованному им мему реакция Мэддоу не имеет никакого отношения. Видео с её участием взято из эфира MSNBC за 20 июня 2018 года. Тогда журналистка пыталась рассказать зрителям, как в соответствии с иммиграционными законами Трампа, занимавшего тогда пост президента, у нелегальных мигрантов отнимали детей и отвозили их в приюты. Мэддоу не смогла зачитать новость до конца из-за захлестнувших её эмоций и попросила переключить эфир на другого ведущего.

Впервые изменённое видео появилось 24 ноября в англоязычном сегменте Instagram. Вместо оригинального заголовка сюжета „АР: самых маленьких детей отправляют в приюты для „нежного возраста“ в Техасе“ создатели фейка написали: „Маск опубликовал опасный мем“ — и добавили провокационную картинку из твита бизнесмена. В этот момент аудио отключается, а в оригинале Мэддоу как раз говорит о детях мигрантов.

В Рунете этот ролик набрал популярность после публикации Telegram-канала „Коза кричала“, размещённой 24 ноября в 13:03 по московскому времени. Спустя почти пять часов автор канала добавил: „Видос смонтирован, но сути дела не меняет“. Но к тому моменту видео уже начало распространяться по другим каналам без соответствующего дисклеймера, набирая сотни тысяч просмотров.

Таким образом, ролик, где ведущая MSNBC эмоционально реагирует на новость о возможной покупке телеканала Илоном Маском, был смонтирован. Его основой стал фрагмент эфира шестилетней давности, когда Рэйчел Мэддоу зачитывала новость о реализации миграционных законов Трампа.

Итог: Фейк

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