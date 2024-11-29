Правдиво ли видео, на котором ведущая MSNBC заплакала, узнав о желании Илона Маска купить этот канал?
В ноябре 2024 года миллиардер опубликовал мем, намекающий на его желание приобрести американский телеканал MSNBC. В этот же день пользователи соцсетей распространили видео, на котором его ведущая Рэйчел Мэддоу эмоционально отреагировала на шутку Маска. Мы проверили достоверность подобных публикаций.
24 ноября предприниматель Илон Маск разместил на своей странице в принадлежащей ему соцсети X провокационный мем о либеральном телеканале MSNBC. На картинке на ягодицы девушки лёгкого поведения наложен логотип СМИ, а на изображение монаха — подпись „Илон Маск противостоит соблазну купить“. Бизнесмен в своём твите добавил: „Да не введи нас в искушение…“ В этот же день в соцсетях распространилось видео, на котором одна из основных ведущих MSNBC Рэйчел Мэддоу якобы читает новость о посте Маска, а потом дрожащим голосом говорит, что вынуждена завершить эфир. Telegram-каналы прокомментировали ролик так: „Маск уже выразил желание приобрести канал и вытрясти из него всю либеральную душу. А начать хочет с увольнения хедлайнера канала Рэйчел Мэддоу. На видео — сама ведущая, которую показательно тошнит при виде того самого мема“. Другие пользователи пояснили, что Мэддоу „плачет из-за своей возможной судьбы“. Предполагаемый фрагмент недавнего эфира MSNBC опубликовали Telegram-каналы „Zлой пруф️“ (251 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Банкста“ (125 000) и „Коза кричала“ (105 000), а также пользователи „ВКонтакте“, Facebook, YouTube и других платформ.
20 ноября медиахолдинг Comcast объявил о планах выделить в отдельную компанию несколько принадлежащих ему каналов, включая MSNBC, надеясь увеличить их прибыль и рейтинги на фоне падения популярности кабельного телевидения. 22 ноября Дональд Трамп — младший, сын избранного президента США и активный сторонник своего отца, репостнул в соцсети Х картинку с надписью „MSNBC выставлен на продажу“, тегнул Маска и написал: „У меня есть самая забавная идея в истории“. На это предприниматель ответил: „Сколько стоит?“ Пользователи X отметили, что поведение миллиардера напоминает им 2018 год, когда Маск обдумывал покупку Twitter (он реализовал идею спустя четыре года, а в 2023-м переименовал соцсеть).
В преддверии президентских выборов в США Маск, публично и финансово поддерживавший Трампа, критиковал MSNBC, называя его „полнейшим отбросом“. Он утверждал, что либеральный канал продвигает наглую пропаганду, а 21 ноября написал в X: „Теперь MSNBC идёт ко дну“. Когда Трамп после победы на выборах анонсировал, что назначит миллиардера сопредседателем нового Департамента эффективности правительства США, ведущая канала Рейчел Мэддоу заявила: в таком случае федеральные власти не должны вести дела с компаниями Маска — и тем самым вызвала нападки со стороны трампистов. Впрочем, для журналистки они не были первыми — Мэддоу известна своей либеральной позицией и критикой Трампа. Русскоязычные прокремлёвские аккаунты характеризуют её как одного из главных медиаврагов Маска, Трампа, консерваторов, республиканцев, антиглобализма, России и т. д.
Имя Мэддоу упоминалось в X и при обсуждении возможной покупки Маском MSNBC. 23 ноября в ответ на твит Маска подкастер и сторонник Трампа Джо Роган написал: „Если ты купишь MSNBC, я хотел бы занять место Рэйчел Мэддоу. Я буду носить такую же одежду и очки и буду говорить такую же ложь“. „Договорились“, — отреагировал бизнесмен. В этот же день пародийный аккаунт @elonmuskADO опубликовал такой твит: „Я бы хотел уволить Рэйчел Мэддоу (ради забавы), а затем превратить MSNBC в канал, который бы каждый день сообщал о топовых новостях из Х“. Многие другие пользователи и даже симпатизирующий Республиканской партии телеканал Fox News приняли эту шутку за настоящий твит миллиардера.
Именно на этом фоне в Рунете распространилось то самое видео, где Мэддоу якобы пытается рассказать зрителям о планах Маска купить MSNBC. Плашка на экране гласит: „Маск опубликовал опасный мем“. Когда Мэддоу, предположительно, видит изображение, у неё начинает дрожать голос. Она просит вывести картинку на экран, и зрителям демонстрируют тот самый мем с полуобнажённой девушкой и монахом из аккаунта владельца Х. После этого ведущая плачет и завершает эфир.
Однако к возможной покупке телеканала Маском и опубликованному им мему реакция Мэддоу не имеет никакого отношения. Видео с её участием взято из эфира MSNBC за 20 июня 2018 года. Тогда журналистка пыталась рассказать зрителям, как в соответствии с иммиграционными законами Трампа, занимавшего тогда пост президента, у нелегальных мигрантов отнимали детей и отвозили их в приюты. Мэддоу не смогла зачитать новость до конца из-за захлестнувших её эмоций и попросила переключить эфир на другого ведущего.
Впервые изменённое видео появилось 24 ноября в англоязычном сегменте Instagram. Вместо оригинального заголовка сюжета „АР: самых маленьких детей отправляют в приюты для „нежного возраста“ в Техасе“ создатели фейка написали: „Маск опубликовал опасный мем“ — и добавили провокационную картинку из твита бизнесмена. В этот момент аудио отключается, а в оригинале Мэддоу как раз говорит о детях мигрантов.
В Рунете этот ролик набрал популярность после публикации Telegram-канала „Коза кричала“, размещённой 24 ноября в 13:03 по московскому времени. Спустя почти пять часов автор канала добавил: „Видос смонтирован, но сути дела не меняет“. Но к тому моменту видео уже начало распространяться по другим каналам без соответствующего дисклеймера, набирая сотни тысяч просмотров.
Таким образом, ролик, где ведущая MSNBC эмоционально реагирует на новость о возможной покупке телеканала Илоном Маском, был смонтирован. Его основой стал фрагмент эфира шестилетней давности, когда Рэйчел Мэддоу зачитывала новость о реализации миграционных законов Трампа.
Итог: Фейк