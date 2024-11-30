Уже через пару лет пациенты будут иметь право отказаться от реанимации, переливания крови, диализа и питания через зонд

В волеизъявлении пациента о конце жизни человек может заранее определить, какое лечение он не желает получать, будучи недееспособным, если состояние здоровья необратимо плохое. При волеизъявлении желать эвтаназии нельзя, но можно отказаться от поддерживающего жизнь лечения, если нет надежды на выздоровление.

Министр здравоохранения Рийна Сиккут подтвердила в пресс-релизе, что законопроект обеспечивает уважение самоопределения человека в ситуациях, когда пациент не может принимать решения. „Мы даем людям возможность избежать ненужных страданий и в то же время сохранять контроль над своей жизнью. Волеизъявление о конце жизни в настоящее время регулируются в 16 европейских странах, включая Латвию. „Присоединение Эстонии к этим странам демонстрирует нашу приверженность правам человека и современному здравоохранению“, - сказала она.

Представитель Министерства социальных дел Катри Ааслав-Тепанди сказала, что по сравнению с летним вариантом, в проекте указана основа для подготовки формы волеизъявления о конце жизни, и разработан весь процесс с момента принятия лицом решения до консультации врача, составления заявления о волеизъявлении и вступления его в силу.

Тепанди пояснила, что в волеизъявлении о конце жизни человек может отказаться от определенных медицинских услуг в случае, если он не способен принимать решения в будущем и находится в необратимо плохом состоянии здоровья. Это должно гарантировать, что человек имеет право на самоопределение и четкое олпределение того, какое качество жизни для него неприемлемо. Врачи, в свою очередь, смогут это право уважать и действовать в соответствии с желаниями пациента.