Уже через пару лет пациенты будут иметь право отказаться от реанимации, переливания крови, диализа и питания через зонд(9)
Министерство социальных дел подготовило проект заявления волеизъявления пациента о конце жизни.
В волеизъявлении пациента о конце жизни человек может заранее определить, какое лечение он не желает получать, будучи недееспособным, если состояние здоровья необратимо плохое. При волеизъявлении желать эвтаназии нельзя, но можно отказаться от поддерживающего жизнь лечения, если нет надежды на выздоровление.
Министр здравоохранения Рийна Сиккут подтвердила в пресс-релизе, что законопроект обеспечивает уважение самоопределения человека в ситуациях, когда пациент не может принимать решения. „Мы даем людям возможность избежать ненужных страданий и в то же время сохранять контроль над своей жизнью. Волеизъявление о конце жизни в настоящее время регулируются в 16 европейских странах, включая Латвию. „Присоединение Эстонии к этим странам демонстрирует нашу приверженность правам человека и современному здравоохранению“, - сказала она.
Представитель Министерства социальных дел Катри Ааслав-Тепанди сказала, что по сравнению с летним вариантом, в проекте указана основа для подготовки формы волеизъявления о конце жизни, и разработан весь процесс с момента принятия лицом решения до консультации врача, составления заявления о волеизъявлении и вступления его в силу.
Тепанди пояснила, что в волеизъявлении о конце жизни человек может отказаться от определенных медицинских услуг в случае, если он не способен принимать решения в будущем и находится в необратимо плохом состоянии здоровья. Это должно гарантировать, что человек имеет право на самоопределение и четкое олпределение того, какое качество жизни для него неприемлемо. Врачи, в свою очередь, смогут это право уважать и действовать в соответствии с желаниями пациента.
„Во время подготовки волеизъявления о конце жизни человек тщательно обдумывает свои варианты, обсуждает их с близкими, доверенным лицом и обязательно обращается к врачу. Затем он решает, какие медицинские услуги, процедуры лечения и связанное с ними качество жизни для него неприемлемы. Кроме того, в документ можно вписать личные пожелания. Например, хочет ли он, чтобы в последние минуты рядрм с ним был священник. Сюда же можно вписывать и пожелания по поводу похорон. Они не являются обязательными для медицинского работника, но полезно сообщить о них своим близким. Это показывает ценность последних мгновений жизни человека и его желаний“, - сказала Тепанди.
Человеку предоставится возможность отказаться от лечения, продлевающего жизнь
Анестезиолог-старший врач Клиники Тартуского университета Катрин Элмет объяснила, какие необратимые ситуации могут быть неприемлемы для людей с точки зрения качества жизни. „Это может быть постоянное бессознательное состояние, а также углубляющееся и необратимое снижение умственных и физических способностей, которое возникает, например, при деменции и прогрессирующих неврологических заболеваниях“. Она подчеркнула, что некоторые люди не хотят жить в ситуации, когда они полностью зависят от других в своей повседневной жизни, включая гигиену.
Элмет сообщила, что человек также может отказаться от некоторых медицинских услуг, в основном тех, которые продлевают жизнь и предотвращают смерть в случае серьезных проблем со здоровьем. „Чаще всего, это отказ от реанимации в случае остановки сердца. Но также можно отказаться от различных процедур по замещению жизненно важных органов, которые проводятся в отделении интенсивной терапии, таких как искусственная вентиляция легких и диализ“. Она уточнила, что предотвращают смерть также введение жидкостей и пищи через зонд, переливание крови, различные лекарства и лечение опухолей - от этих методов лечения при желании также можно отказаться.
„В большинстве случаев в этом документе человек не может требовать какого-либо конкретного лечения, потому что ему и так уже гарантировано медицински обоснованное лечение. Однако в волеизъявлении можно подчеркнуть желание получить комплексное обезболивающее, то есть паллиативную помощь“, - сказала Элмет. Она добавила, что от отказаться от паллиативной помощи в будущем невозможно – никто не сможет отказаться от облегчения своих страданий в ситуации, когда он стал неспособен принимать решения.
В дополнение к положению, в число услуг, финансируемых Больничной кассой, планируется включить медицинские консультации, связанные с волеизъявлением пациента о конце жизни. Планируется подготовить инструкции для врачей и провести тренинги с целью повышения осведомленности как врачей, так и широкой общественности.
Четкие условия процесса
Законопроект устанавливает четкие условия, которые необходимо соблюдать при подготовке волеизъявления. Лицо должно быть совершеннолетним и способным принимать решения. Для принятия обоснованного и взвешенного решения обязательна медицинская консультация. Предполагается, что человек может выразить свою волю в информационной системе здравоохранения, это можно отменить в любой момент и при желании изменить.
Ааслав-Тепанди пояснила, что, поскольку желания, состояние здоровья и цифровые возможности людей разные, есть вариант подачи волеизъвления и на бумаге. „Если человек не может поставить электронную подпись, можно вместе с врачом заполнить волеизъявление и подписать его от руки. Подписанный документ затем сканируется или фотографируется и загружается в информационную систему здравоохранения. Таким образом, волеизъявление о конце жизни становится доступным всем поставщикам медицинских услуг“.
Роль доверенного лица и участие свидетеля
При желании человек может назначить доверенное лицо. Доверенное лицо выступает за то, чтобы воля человека уважалась и выполнялась. Если доверителя нет и человек не имеет возможности подписать документ по состоянию здоровья, на помощь придет свидетель. Свидетель подтверждает, что волеизъявление выражает реальное желание лица и было сделано добровольно. Свидетель должен быть не моложе 18 лет и знаком с содержанием документа. Это гарантирует, что документ действителен, и воля человека четко выражена.
Планируется, что законопроект вступит в силу 1 января 2027 года. „Это даст нам время для создания необходимых IT-решений и обучения медицинских работников“, — сказала Ааслав-Тепанди. „Важно, чтобы и наше общество, и наши люди, и врачи были готовы к внедрению новой системы“.
Разработка волеизъявления пациента о конце жизни была инициирована в соответствии с планом работы Правительства Республики. Большой вклад в разработку проета внесла рабочая группа экспертов, созванная в 2020 году под руководством Комитета по этике Эстонской ассоциации врачей и Центра этики Тартуского университета.