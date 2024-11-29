Анализ системы защиты детей в Таллинне выявил ее наиболее уязвимые места

В рамках процедуры проверки, инициированной в октябре по запросу Таллинна, был проведен анализ работы специалистов по благополучию детей в районах Пирита и Кесклинн. Проверка охватывала соответствие их деятельности требованиям Закона о защите детей и Закона о социальном обеспечении. Особое внимание уделялось выявлению факторов, которые препятствовали успешному и эффективному решению сложных случаев.

Руководитель отдела благополучия детей и семей Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Кайса Ветемаа подчеркнула значимость проведенной оценки. „Для города это открыло возможность глубже изучить деятельность специалистов по благополучию детей. Поскольку у нашего департамента в настоящее время отсутствуют полномочия для оценки или контроля их работы в районах, мы обратились за поддержкой в Департамент социального страхования. Полученные результаты помогут нам точнее направлять специалистов, предоставлять им рекомендации и поддержку, а также акцентировать внимание на необходимых действиях. Сделанные выводы представляют собой ценный опыт, на базе которого мы можем развиваться, устранение выявленных проблемных моментов позволит улучшить систему в долгосрочной перспективе“, – сказала Ветемаа.

Департамент социального страхования не выносил предписаний городу Таллинну, однако работа над устранением выявленных в ходе процедуры недостатков уже ведется. Значительные улучшения ожидаются в результате запланированной реформы организации работы службы защиты детей. Основные проблемные аспекты включают в себя недостаточно эффективную систему поддержки сотрудников и отсутствие единого подхода. Кроме того, сотрудничество между районными управами требует существенного улучшения.