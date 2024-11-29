Анализ системы защиты детей в Таллинне выявил ее наиболее уязвимые места
По инициативе города Таллинна Департамент социального страхования (SKA) провел проверку работы системы защиты детей. Результаты выявили ряд проблемных моментов, устранение которых является приоритетной задачей для города.
В рамках процедуры проверки, инициированной в октябре по запросу Таллинна, был проведен анализ работы специалистов по благополучию детей в районах Пирита и Кесклинн. Проверка охватывала соответствие их деятельности требованиям Закона о защите детей и Закона о социальном обеспечении. Особое внимание уделялось выявлению факторов, которые препятствовали успешному и эффективному решению сложных случаев.
Руководитель отдела благополучия детей и семей Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Кайса Ветемаа подчеркнула значимость проведенной оценки. „Для города это открыло возможность глубже изучить деятельность специалистов по благополучию детей. Поскольку у нашего департамента в настоящее время отсутствуют полномочия для оценки или контроля их работы в районах, мы обратились за поддержкой в Департамент социального страхования. Полученные результаты помогут нам точнее направлять специалистов, предоставлять им рекомендации и поддержку, а также акцентировать внимание на необходимых действиях. Сделанные выводы представляют собой ценный опыт, на базе которого мы можем развиваться, устранение выявленных проблемных моментов позволит улучшить систему в долгосрочной перспективе“, – сказала Ветемаа.
Департамент социального страхования не выносил предписаний городу Таллинну, однако работа над устранением выявленных в ходе процедуры недостатков уже ведется. Значительные улучшения ожидаются в результате запланированной реформы организации работы службы защиты детей. Основные проблемные аспекты включают в себя недостаточно эффективную систему поддержки сотрудников и отсутствие единого подхода. Кроме того, сотрудничество между районными управами требует существенного улучшения.
„Запланированная реформа призвана улучшить текущую ситуацию, когда специалисты зачастую работают изолированно и без должной поддержки. Объединив их под единым руководством департамента, ы сможем создать более эффективную систему поддержки и наладить взаимодействие таким образом, чтобы управление случаями было скоординированным, а передача информации – ясной и прозрачной“, – отметила Ветемаа.
Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения продолжит сотрудничество с Департаментом социального страхования для устранения недостатков системы. В марте 2025 года Департамент социального страхования проведет повторную проверку выполнения требований, сосредоточив внимание на случаях, связанных с опекой над детьми.