ФОТО | В Таллинне открыли новую трамвайную линию(11)
Сегодня в Таллинне состоялось торжественное открытие новой трамвайной линии, ведущей в Ванасадам. Регулярное движение трамваев по новому маршруту начнется в воскресенье, 1 декабря.
По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, развитие общественного транспорта в Таллинне с его растущим населением имеет ключевое значение. „Я рад, что многолетний проект Старого порта завершен, помимо новой трамвайной линии, мы создали современное городское пространство, удобное как для пешеходов, так и для велосипедистов. Особенно радует перекресток у Kaubamaja, где пешеходы снова могут переходить улицу без необходимости спускаться под землю“, – отметил Осиновский. „Однако это лишь одна из вех на длинном и амбициозном пути. В ближайшие годы мы инвестируем более 100 миллионов евро в строительство новых трамвайных линий и почти полное обновление подвижного состава. Уже в следующем году начнется проектирование трамвайных линий Лийвалайа-Кристийне и Пельгуранна. Эти важные этапы развития общественного транспорта будут завершены к 2029 году. Одновременно мы закупаем новые трамваи, троллейбусы и работающие на биогазе автобусы, чтобы сделать общественный транспорт удобной альтернативой личному автомобилю“, – добавил мэр.
В церемонии открытия приняли участие мэр Таллинна Евгений Осиновский, министр инфраструктуры Владимир Свет, председатель городского собрания Тоомас Круузимяги, вице-мэры Пяртель-Пеэтер Пере и Кристьян Ярван, заместитель руководителя Представительства Европейской комиссии в Эстонии Аве Шанк-Лукас, член правления AS Tallinna Linnatransport Кайдо Падар, председатель правления Merko Ehitus Eesti Яан Мяэ, член правления KMG Infra Индрек Паппель, руководитель торгового центра „Виру“ Гертти Когерманн и председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс.
Участники мероприятия могли совершить тестовую поездку до Старого порта, где их встречали председатель правления Таллиннского порта Валдо Калм с коллегами. На месте была установлена памятная табличка, посвященная запуску трамвайного сообщения. Развлекательную часть программы дополнили выступления канатоходца Яана Руусе, оркестра полиции Таллинна и экологического путешественника Алева Стрёма.
Проект строительства трамвайной линии реализовали компании Merko Ehitus Eesti и KMG Infra. Работы, начавшиеся весной 2023 года, были завершены осенью 2024 года. За это время построили около 2,5 километров двухпутной линии с современными трамвайными остановками и тяговой подстанцией. Также провели масштабную модернизацию подземных коммуникаций и благоустройство прилегающей городской среды.
Новая ветка трамвайных путей начинается от трамвайной линии на Тартуском шоссе, где была построена стрелка на улицу Гонсиори. Далее маршрут проходит по улицам А. Лайкмаа, Хобуаяма и Ахтри до территории порта, а затем через городскую площадь у Горхолла и Котла Культуры к трамвайной линии, ведущей в Копли.
С 1 декабря по новому маршруту начнет курсировать трамвай №2. На первом этапе он будет следовать по маршруту Копли–Ванасадам–Суур-Паала. Как только строительство терминала Rail Baltica в Юлемисте достигнет стадии, позволяющей трамваям проезжать через территорию будущего терминала, маршрут будет продлен до аэропорта.
Расписание маршрута №2 доступно на сайте transport.tallinn.ee, а с 1 декабря – на трамвайных остановках по линии следования. Подробная информация о проекте доступна на сайте tallinn.ee/vanasadamatramm.
Общая стоимость проекта, включая НДС и расходы на надзор, составила примерно 55 миллионов евро. Проект был частично профинансирован из фонда восстановления NextGenerationEU Европейского Союза, сумма составила 36,5 миллиона евро.