ФОТО | В Таллинне открыли новую трамвайную линию

По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, развитие общественного транспорта в Таллинне с его растущим населением имеет ключевое значение. „Я рад, что многолетний проект Старого порта завершен, помимо новой трамвайной линии, мы создали современное городское пространство, удобное как для пешеходов, так и для велосипедистов. Особенно радует перекресток у Kaubamaja, где пешеходы снова могут переходить улицу без необходимости спускаться под землю“, – отметил Осиновский. „Однако это лишь одна из вех на длинном и амбициозном пути. В ближайшие годы мы инвестируем более 100 миллионов евро в строительство новых трамвайных линий и почти полное обновление подвижного состава. Уже в следующем году начнется проектирование трамвайных линий Лийвалайа-Кристийне и Пельгуранна. Эти важные этапы развития общественного транспорта будут завершены к 2029 году. Одновременно мы закупаем новые трамваи, троллейбусы и работающие на биогазе автобусы, чтобы сделать общественный транспорт удобной альтернативой личному автомобилю“, – добавил мэр.