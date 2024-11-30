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30.11.2024, 16:05

ФОТО | Автомобиль насмерть сбил волка. Вид животного заставил взять у него биопробу

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До сих пор было известно, что распространенная в наших лесах парша главным образом поражает енотовидных собак и лисиц. Однако теперь выяснилось, что эта болезнь, вызывающая облысение животных и заканчивающаяся их гибелью, стала поражать также волков и даже рысей
До сих пор было известно, что распространенная в наших лесах парша главным образом поражает енотовидных собак и лисиц. Однако теперь выяснилось, что эта болезнь, вызывающая облысение животных и заканчивающаяся их гибелью, стала поражать также волков и даже рысей
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В редакцию портала Эстонского общества охотников поступила информация, что 27 ноября в Вильяндимаа автомобиль насмерть сбил волка

ДТП произошло в восьмом часу вечера в нескольких сотнях метров от перекрестка Ууэ - Каристе в сторону Вильянди.

По словам очевидцев, у волка были очень сильные признаки парши, хвоста практически не было, а шерсть выпала. У животного была взята биопроба на исследование.

По всей вероятности волк мог подхватить паршу, задрав инфицированную лисицу или енотовидную собаку.

Для ограничения распространения парши среди диких животных медикаментозного метода не существует. Болезнь отступает самостоятельно, если контакты между животными сокращаются.

Погибший в результате аварии волк

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