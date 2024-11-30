ФОТО | Автомобиль насмерть сбил волка. Вид животного заставил взять у него биопробу

До сих пор было известно, что распространенная в наших лесах парша главным образом поражает енотовидных собак и лисиц. Однако теперь выяснилось, что эта болезнь, вызывающая облысение животных и заканчивающаяся их гибелью, стала поражать также волков и даже рысей

ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia