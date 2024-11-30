30.11.2024, 16:05
ФОТО | Автомобиль насмерть сбил волка. Вид животного заставил взять у него биопробу(1)
Предупреждение: фото может шокировать!
ФОТО: | Delfi Meedia
В редакцию портала Эстонского общества охотников поступила информация, что 27 ноября в Вильяндимаа автомобиль насмерть сбил волка
ДТП произошло в восьмом часу вечера в нескольких сотнях метров от перекрестка Ууэ - Каристе в сторону Вильянди.
По словам очевидцев, у волка были очень сильные признаки парши, хвоста практически не было, а шерсть выпала. У животного была взята биопроба на исследование.
По всей вероятности волк мог подхватить паршу, задрав инфицированную лисицу или енотовидную собаку.
Для ограничения распространения парши среди диких животных медикаментозного метода не существует. Болезнь отступает самостоятельно, если контакты между животными сокращаются.