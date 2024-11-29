Кылварт о вотуме недоверия мэру Нарвы Тоотсу: неприемлемо, когда члены ЦП баллотируются по другим спискам(4)
По словам председателя Центристской партии Михаила Кылварта, из партии будут исключены те ее члены, которые проголосуют за вотум недоверия мэру Нарвы Яану Тоотсу.
Завтра в Нарвском городском собрании пройдет голосование по вотуму недоверия мэру города Яану Тоотсу (Центристская партия) и заместителю председателя горсобрания Наталье Умаровой (Центристская партия). Заявление о начале процедуры вынесения вотума недоверия подписали и ряд центристов. Председатель партии Михаил Кылварт сказал ERR, что те члены Центристской партии, которые проголосуют „за“ вотум недоверия, будут исключены из партии.
Как сегодня сказал Кылварт порталу Delfi, члены партии будут исключены на основании устава. По его словам, устав гласит, что член центристской партии не может поддерживать вотум недоверия другому центристу, особенно если для этого нет существенных причин. „Так как это чисто политическая ситуация и политическая борьба, то если выбрана другая сторона, то это означает, что этот человек более не является членом Центристской партии“, - сказал Кылварт.
Он подтвердил, что с теми нарвскими центристами, которые к сегодняшнему выразили поддержку Михаилу Стальнухину, пообщались, но они сделали свой выбор. „Когда в Нарве проводились партийные мероприятия, они и в них не участвовали, и есть решение правления Нарвского отделения партии, что такая ситуация, когда центристы в следующем году будут в разных избирательных списках, больше неприемлема“.
По словам Кылварта, в следующем году на выборах в местные самоуправления Центристская партия выйдет со своим списком. „К сожалению, в Нарве и раньше в течение последних лет было относительно регулярно так, что люди скорее использовали бренд Центристской партии, чем были ее реальными членами. Мы больше такую ситуацию акцептировать не будем“, - сказал лидер партии.
Председатель Центристской партии отметил, что, согласно рейтингам, центристы по-прежнему являются самой популярной партией в Ида-Вирумаа, в том числе и в Нарве. „У нас будет возможность пойти на выборы с так сказать правильными людьми. Если завтра (в субботу в Нарве — ред.) возникнет ситуация, что Центристская партия окажется в оппозиции, то оппозиция — это всегда возможность очищения“.
В субботу на заседании горсобрания будет выбран также новый мэр Нарвы, которым, согласно имеющимся на сегодняшний день раскладам, может стать Катри Райк (Социал-демократическая партия), которая ровно две недели назад сообщила о создании с экс-центристом Михаилом Стальнухиным новой правящей в Нарве коалиции. Изначально предполагалось, что руководителем горсобрания будет Стальнухин, но из-за сильного давления общественности и прессы было решено, что этот пост займет Татьяна Стольфат.
О сегодняшней политической ситуации в Нарве читайте также в интервью с выбранной недавно председателем Нарвского горсобрания Татьяной Стольфат.