Кылварт о вотуме недоверия мэру Нарвы Тоотсу: неприемлемо, когда члены ЦП баллотируются по другим спискам

Завтра в Нарвском городском собрании пройдет голосование по вотуму недоверия мэру города Яану Тоотсу (Центристская партия) и заместителю председателя горсобрания Наталье Умаровой (Центристская партия). Заявление о начале процедуры вынесения вотума недоверия подписали и ряд центристов. Председатель партии Михаил Кылварт сказал ERR, что те члены Центристской партии, которые проголосуют „за“ вотум недоверия, будут исключены из партии.

Как сегодня сказал Кылварт порталу Delfi, члены партии будут исключены на основании устава. По его словам, устав гласит, что член центристской партии не может поддерживать вотум недоверия другому центристу, особенно если для этого нет существенных причин. „Так как это чисто политическая ситуация и политическая борьба, то если выбрана другая сторона, то это означает, что этот человек более не является членом Центристской партии“, - сказал Кылварт.

Он подтвердил, что с теми нарвскими центристами, которые к сегодняшнему выразили поддержку Михаилу Стальнухину, пообщались, но они сделали свой выбор. „Когда в Нарве проводились партийные мероприятия, они и в них не участвовали, и есть решение правления Нарвского отделения партии, что такая ситуация, когда центристы в следующем году будут в разных избирательных списках, больше неприемлема“.

По словам Кылварта, в следующем году на выборах в местные самоуправления Центристская партия выйдет со своим списком. „К сожалению, в Нарве и раньше в течение последних лет было относительно регулярно так, что люди скорее использовали бренд Центристской партии, чем были ее реальными членами. Мы больше такую ситуацию акцептировать не будем“, - сказал лидер партии.