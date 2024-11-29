Продление временного ВНЖ: эстонский язык становится обязательным(21)
Министерство внутренних дел намерено изменить Закон об иностранцах, чтобы модернизировать производство по миграционным вопросам и усилить контроль над миграцией. Русскоязычные пользователи соцсетей заметили, что в новой версии будет добавлено требование обязательного прохождения адаптационной программы и владение эстонским языком на уровне не ниже A2. Сейчас для получения ПМЖ нужен В1. Значит ли это, что МВД Эстонии делает послабления?
Ситуацию с новыми изменениями закона RusDelfi пояснил советник департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Киллу Кристине Вантси.
„Проектом закона не изменяются условия предоставления вида на жительство постоянного жителя. Для получения вида на жительство постоянного жителя по-прежнему требуется знание эстонского языка на уровне не ниже B1, а также проживание в Эстонии на основании вида на жительство не менее пяти лет. Вид на жительство постоянного жителя выдается иностранцу бессрочно. Однако проектом закона изменяются условия предоставления временного вида на жительство для постоянного проживания в Эстонии“, — говорит Киллу Кристине Вантси.
В данном случае речь идет о временном виде на жительство, для получения которого иностранец должен проживать в Эстонии не менее трех лет, а также подтверждать знание эстонского языка на уровне не ниже A2 и пройти программу адаптации. Временный вид на жительство для постоянного проживания в Эстонии выдается иностранцу сроком до пяти лет, после чего необходимо подавать заявление на продление статуса.
„Миграционная политика Эстонии направлена, с одной стороны, на стимулирование приезда в Эстонию иностранцев, которые приносят большую добавленную стоимость всему обществу, а с другой – на предотвращение злоупотребления видами на жительство и визами, а также нелегальной иммиграции в целях обеспечения безопасности, общественного порядка и госбезопасности. Управляемая миграционная политика должна обеспечивать сохранение эстонского языка и культуры, учитывать интеграционную способность Эстонии и способствовать устойчивому развитию экономики и росту конкурентоспособности“, — комментируют в министерстве изменения.
Для обеспечения безопасности и предотвращения злоупотреблений в законы будет внесен пункт о том, что при подаче заявления на получение вида на жительство с целью работы работодатель должен быть зарегистрирован в коммерческом регистре Эстонии и подтвердить фактическую хозяйственную деятельность в Эстонии в течение не менее 12 месяцев.