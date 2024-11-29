Продление временного ВНЖ: эстонский язык становится обязательным

Ситуацию с новыми изменениями закона RusDelfi пояснил советник департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Киллу Кристине Вантси.

„Проектом закона не изменяются условия предоставления вида на жительство постоянного жителя. Для получения вида на жительство постоянного жителя по-прежнему требуется знание эстонского языка на уровне не ниже B1, а также проживание в Эстонии на основании вида на жительство не менее пяти лет. Вид на жительство постоянного жителя выдается иностранцу бессрочно. Однако проектом закона изменяются условия предоставления временного вида на жительство для постоянного проживания в Эстонии“, — говорит Киллу Кристине Вантси.

В данном случае речь идет о временном виде на жительство, для получения которого иностранец должен проживать в Эстонии не менее трех лет, а также подтверждать знание эстонского языка на уровне не ниже A2 и пройти программу адаптации. Временный вид на жительство для постоянного проживания в Эстонии выдается иностранцу сроком до пяти лет, после чего необходимо подавать заявление на продление статуса.

После трех лет в Эстонии можно продлевать вид на жительство „по оседлости“ — это значит ваш вид на жительство больше не будет привязан к текущему работодателю. Именно в этом случае новый закон требует обязательного прохождения адаптационной программы и владение эстонским языком на уровне не ниже A2. Раньше получать такой вид на жительства можно было без этих пунктов. Постоянный вид на жительство Эстонии действует бессрочно, выдается после 5 лет проживания в стране и после сдачи государственного экзамена на знание эстонского языка на уровень В1.

„Миграционная политика Эстонии направлена, с одной стороны, на стимулирование приезда в Эстонию иностранцев, которые приносят большую добавленную стоимость всему обществу, а с другой – на предотвращение злоупотребления видами на жительство и визами, а также нелегальной иммиграции в целях обеспечения безопасности, общественного порядка и госбезопасности. Управляемая миграционная политика должна обеспечивать сохранение эстонского языка и культуры, учитывать интеграционную способность Эстонии и способствовать устойчивому развитию экономики и росту конкурентоспособности“, — комментируют в министерстве изменения.

Для обеспечения безопасности и предотвращения злоупотреблений в законы будет внесен пункт о том, что при подаче заявления на получение вида на жительство с целью работы работодатель должен быть зарегистрирован в коммерческом регистре Эстонии и подтвердить фактическую хозяйственную деятельность в Эстонии в течение не менее 12 месяцев.

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