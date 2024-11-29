29.11.2024, 15:10
Кровавая расправа в Копли: виновные надолго отправятся за решетку
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, 29 ноября, Харьюский уездный суд признал Антона Паукште и Марию Джумаян виновными в жестоком убийстве мужа последней и приговорил каждого из них к более чем десяти годам лишения свободы.
Преступление было совершено в сентябре прошлого года, когда Паукште и Джумаян пришли к бывшему мужу женщины Александру, с которым она фактически уже рассталась.
Александр дверь не открыл, поэтому Паукште взял предмет, похожий на отвертку, и стал ковырять дверь. Замок он пытался взломать молотком почти четверть часа, пока Александр все-таки не открыл дверь.
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