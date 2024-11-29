Кровавая расправа в Копли: виновные надолго отправятся за решетку

Преступление было совершено в сентябре прошлого года, когда Паукште и Джумаян пришли к бывшему мужу женщины Александру, с которым она фактически уже рассталась.

Александр дверь не открыл, поэтому Паукште взял предмет, похожий на отвертку, и стал ковырять дверь. Замок он пытался взломать молотком почти четверть часа, пока Александр все-таки не открыл дверь.

Основной причиной визита было желание Джумаян забрать оставшиеся в квартире вещи, но компания вместе начала употреблять алкоголь. В определенный момент завязалась драка, в ходе которой стороны использовали ругательства, оскорбления и нецензурные выражения. Джумаян несколько раз ударила Александра по лицу, в результате чего тот упал и у него пошла кровь из носа.