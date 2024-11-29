ЧП и криминал
29.11.2024, 15:10

Кровавая расправа в Копли: виновные надолго отправятся за решетку

 
Антон Паукште и Мария Джумаян в суде
Антон Паукште и Мария Джумаян в суде
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Сегодня, 29 ноября, Харьюский уездный суд признал Антона Паукште и Марию Джумаян виновными в жестоком убийстве мужа последней и приговорил каждого из них к более чем десяти годам лишения свободы.

Преступление было совершено в сентябре прошлого года, когда Паукште и Джумаян пришли к бывшему мужу женщины Александру, с которым она фактически уже рассталась.

Александр дверь не открыл, поэтому Паукште взял предмет, похожий на отвертку, и стал ковырять дверь. Замок он пытался взломать молотком почти четверть часа, пока Александр все-таки не открыл дверь.

Основной причиной визита было желание Джумаян забрать оставшиеся в квартире вещи, но компания вместе начала употреблять алкоголь. В определенный момент завязалась драка, в ходе которой стороны использовали ругательства, оскорбления и нецензурные выражения. Джумаян несколько раз ударила Александра по лицу, в результате чего тот упал и у него пошла кровь из носа.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии