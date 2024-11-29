„Украинцы обмануты своим руководством“. Неужели в Украине угасла надежда вернуть Донбасс и Крым, оккупированные Россией?

До сих пор официальной позицией Украины было то, что целью войны с Россией является восстановление границ 1991 года. Однако теперь глава администрации президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что для Украины предварительным условием для мирных переговоров является, по меньшей мере, восстановление ситуации по состоянию на 23 февраля 2022 года, которая существовала до начала российского вторжения. По его словам, это официальная позиция Украины, закрепленная в мирном плане Зеленского и поддерживаемая как США, так и европейскими странами. Ермак отметил, что переговоры могут быть продуктивными только в том случае, если обе стороны хотят прекратить войну, но Россия не демонстрирует готовности остановить эскалацию.