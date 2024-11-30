Ветряная электростанция Айду мешает радиоразведке Сил обороны. Глава Разведывательного центра: Это как стена, за которой трудно что-либо увидеть

По словам полковника, морские ветряные электростанции влияют, в частности, на безопасность на море, гражданское судоходство и спасательную деятельность. Они также затрудняют для военно-морских сил воздействие на противника на море с помощью противокорабельных ракет. „Но еще раз — все зависит от местоположения ветропарка, его размера, направления и так далее“, — сказал командующий разведывательным центром Сил обороны.

„С точки зрения разведки ветряная электростанция похожа на стену, за которой трудно что-то увидеть. Есть компенсационные меры по снижению внешнего воздействия, но эти меры не гарантируют полного устранения воздействия, а их реализация требует времени и ресурсов“, — пояснил Кивисельг.

„В целом, время, необходимое для получения раннего предупреждения, сократится не только в случае ветряной электростанции Айду, но и в случае будущих подобных ветряных электростанций, которые будут построены в районе, где они будут мешать работе систем радиосвязи и радаров, а также распространению сигналов“, — сказал он.

Ветровые турбины не позволяют Силам обороны получать правильную информацию, кроме того, уменьшается расстояние, с которого могут быть обнаружены сигналы. При этом снижается точность определения местоположения и направления источника сигналов.

Силы обороны провели контрольные измерения, которые доказали, что ветряные турбины создают и распространяют помехи в окружающей среде, которые влияют на возможности мониторинга. „За последние четыре года Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору зафиксировал гражданские радиопомехи от ветряных турбин на расстоянии 16 километров — они в сто раз (40 дБ) превысили нормативное напряжение электрического поля для малонаселенной местности“, — пояснил Кивисельг.

„О серьезном влиянии ветряных электростанций на мониторинг и разведку было известно и раньше, — сказал командующий разведывательным центром Сил обороны полковник Анти Кивисельг. — В случае с этим объектом негативное воздействие стало заметно после того, как парк был построен“.

Хороших решений не найти

По мнению Кивисельга, именно поэтому необходимо, чтобы Силы обороны имели возможность заранее знакомиться с проектами и давать заблаговременную оценку и рекомендации о том, как застройщик может улучшить ситуацию. „Разведывательный центр предоставил соответствующую информацию, когда нас попросили дать оценку“, — подтвердил он.

Для ветропарка Айду не существует простых решений, поскольку он уже введен в эксплуатацию, и с последствиями бороться сложно. „Есть несколько способов восстановить нашу способность „видеть“ восточную границу, но каждое такое решение требует ресурсов, а компенсационные меры не могут полностью восстановить наши возможности“, — сказал Кивисельг.

„Однако необходимо обратить внимание на строительство ветряной электростанции Айду в целом и на соответствие действующему законодательству. Только тогда можно будет дать оценку, как действовать дальше“, — сказал командующий Центром военной разведки.

Нужно привлекать Силы обороны

По его словам, парки солнечной энергии также влияют на работу Сил обороны, поэтому важно вовлекать военных в обсуждения на начальном этапе проектов, чтобы Силы обороны могли представить свою оценку воздействия и позднее принять участие в координации. „Силы обороны поддерживают обеспечение энергетической безопасности с использованием различных методов, но при этом следует также обеспечить потребности Сил обороны“, — сказал Кивисельг.

„Государство и народ Эстонии возложили на Силы обороны обязанность защищать их и обеспечивать разведывательный центр как можно более ранним заблаговременным предупреждением. В случае, если в нашей работе будет слишком много помех, мы вынуждены констатировать, что работа в сфере раннего оповещения и разведки нарушена, — заявил полковник. — Мы должны обеспечить как лицам, принимающим решения, так и союзникам по НАТО своевременную и адекватную картину ситуации, которая является основой сильной обороны“.

Государство пытается улучшить ситуацию