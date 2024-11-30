Ветряная электростанция Айду мешает радиоразведке Сил обороны. Глава Разведывательного центра: Это как стена, за которой трудно что-либо увидеть(5)
Ветряная электростанция Айду, открытая в августе этого года, начала существенно нарушать разведывательную работу Сил обороны, создавая помехи для сигналов и снижая возможности по обмену информацией. Известно, что Силы обороны не принимали достаточного участия в разработке ветропарка.
„О серьезном влиянии ветряных электростанций на мониторинг и разведку было известно и раньше, — сказал командующий разведывательным центром Сил обороны полковник Анти Кивисельг. — В случае с этим объектом негативное воздействие стало заметно после того, как парк был построен“.
Силы обороны провели контрольные измерения, которые доказали, что ветряные турбины создают и распространяют помехи в окружающей среде, которые влияют на возможности мониторинга. „За последние четыре года Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору зафиксировал гражданские радиопомехи от ветряных турбин на расстоянии 16 километров — они в сто раз (40 дБ) превысили нормативное напряжение электрического поля для малонаселенной местности“, — пояснил Кивисельг.
Ветровые турбины не позволяют Силам обороны получать правильную информацию, кроме того, уменьшается расстояние, с которого могут быть обнаружены сигналы. При этом снижается точность определения местоположения и направления источника сигналов.
„В целом, время, необходимое для получения раннего предупреждения, сократится не только в случае ветряной электростанции Айду, но и в случае будущих подобных ветряных электростанций, которые будут построены в районе, где они будут мешать работе систем радиосвязи и радаров, а также распространению сигналов“, — сказал он.
„С точки зрения разведки ветряная электростанция похожа на стену, за которой трудно что-то увидеть. Есть компенсационные меры по снижению внешнего воздействия, но эти меры не гарантируют полного устранения воздействия, а их реализация требует времени и ресурсов“, — пояснил Кивисельг.
По словам полковника, морские ветряные электростанции влияют, в частности, на безопасность на море, гражданское судоходство и спасательную деятельность. Они также затрудняют для военно-морских сил воздействие на противника на море с помощью противокорабельных ракет. „Но еще раз — все зависит от местоположения ветропарка, его размера, направления и так далее“, — сказал командующий разведывательным центром Сил обороны.
Хороших решений не найти
По мнению Кивисельга, именно поэтому необходимо, чтобы Силы обороны имели возможность заранее знакомиться с проектами и давать заблаговременную оценку и рекомендации о том, как застройщик может улучшить ситуацию. „Разведывательный центр предоставил соответствующую информацию, когда нас попросили дать оценку“, — подтвердил он.
Для ветропарка Айду не существует простых решений, поскольку он уже введен в эксплуатацию, и с последствиями бороться сложно. „Есть несколько способов восстановить нашу способность „видеть“ восточную границу, но каждое такое решение требует ресурсов, а компенсационные меры не могут полностью восстановить наши возможности“, — сказал Кивисельг.
„Однако необходимо обратить внимание на строительство ветряной электростанции Айду в целом и на соответствие действующему законодательству. Только тогда можно будет дать оценку, как действовать дальше“, — сказал командующий Центром военной разведки.
Нужно привлекать Силы обороны
По его словам, парки солнечной энергии также влияют на работу Сил обороны, поэтому важно вовлекать военных в обсуждения на начальном этапе проектов, чтобы Силы обороны могли представить свою оценку воздействия и позднее принять участие в координации. „Силы обороны поддерживают обеспечение энергетической безопасности с использованием различных методов, но при этом следует также обеспечить потребности Сил обороны“, — сказал Кивисельг.
„Государство и народ Эстонии возложили на Силы обороны обязанность защищать их и обеспечивать разведывательный центр как можно более ранним заблаговременным предупреждением. В случае, если в нашей работе будет слишком много помех, мы вынуждены констатировать, что работа в сфере раннего оповещения и разведки нарушена, — заявил полковник. — Мы должны обеспечить как лицам, принимающим решения, так и союзникам по НАТО своевременную и адекватную картину ситуации, которая является основой сильной обороны“.
Государство пытается улучшить ситуацию
Вице-канцлер по оборонному планированию Министерства обороны Тийна Уудеберг признала, что для обороноспособности Эстонии очень важна система раннего оповещения, сигнал которой страдает из-за ветряных электростанций. По ее словам, чтобы избежать негативного влияния ветряных электростанций и электротурбин на радиолокационное изображение и учесть потребности Сил обороны, эстонское государство предприняло несколько важных шагов.
По словам Уудеберг, в 2019 году правительство решило инвестировать 37 миллионов евро в радиолокационные и радиосистемы воздушного наблюдения, чтобы освободить часть Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа от ограничений гособороны по высоте сооружений и развивать ветряные электростанции. „Кроме того, правительство решило в 2021 году инвестировать 37,5 миллиона евро, чтобы в будущем можно было освободить большую часть материковой Эстонии от ограничений по высоте“, — добавила она.
По словам Уудеберг, для снятия ограничений с этих территорий будут внедрены две новые радиолокационные системы: пассивные радары введут в эксплуатацию в начале 2025 года, а новый активный радар — в середине 2025 года. „Такое поэтапное снятие ограничений по высоте сооружений позволило, например, в этом году начать работы на ветропарке Айду, при этом были приняты временные меры, чтобы не нарушалась картина раннего оповещения“, — сказала она.
Delfi обратился также к разработчику ветряной электростанции Айду Олегу Сынаялгу за комментарием по поводу ветряных электростанций, но к моменту публикации статьи ответа от него не получил.
Ветряной парк Айду в Ида-Вирумаа был открыт 14 августа этого года, там установлено 17 ветряных турбин общей мощностью 75 мегаватт, разработка парка длилась десять лет, сам же он был построен менее чем за год.
Министр обороны Ханно Певкур, принимавший участие в открытии ветропарка, заявил тогда, что приоритетом является безопасность, и экономика также должна вписываться в рамки безопасности. „Никто из нас не хочет, чтобы Вирумаа или Вырумаа подвергались такой опасности, от которой мы не смогли бы их защитить. Вирумаа – чувствительный регион с точки зрения безопасности“, – сказал он.
Тогда министр климата Йоко Алендер заявила в Айду, что цель Эстонии к 2030 году — производить столько возобновляемой электроэнергии, сколько мы сами потребляем, и что завершение строительства ветряной электростанции Айду является еще одним важным шагом на пути к достижению этой амбициозной цели.
„В настоящее время на этапе детального планирования находится более 700 МВт ветряных турбин, и в ближайшем будущем это число увеличится еще больше. Мы уверены, что сможем выполнить поставленную цель. Так мы обеспечим энергетическую безопасность Эстонии и повысим нашу конкурентоспособность“, — сказала она.