ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Приближается волна холодного воздуха, теплая осень заканчивается

Сегодня, 29 ноября, усилится располагающаяся над Данией область повышенного атмосферного давления, ее периферия дойдет до Балтийского моря. Днем — облачно, без существенных осадков. Ветер слабый, переменных направлений, во второй половине дня усилится юго-западный и южный ветер, к вечеру окрепнет на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха +1..+5 градусов.