Министр обороны РФ приехал в Северную Корею

„В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии. У трапа самолета министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль приветствовал главу российского оборонного ведомства“, - говорится в сообщении министерства.

Сообщается, что в „ходе официального визита Министра обороны России запланировано проведение встреч с военным и военно-политическим руководством КНДР“. Других подробностей не приводится.

Как напоминает „Медуза“, в июне 2024 года в Северную Корею приезжал президент Российской Федерации Владимир Путин. Во время визита Путина КНДР и Россия подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В октябре его ратифицировала Госдума, в ноябре — северокорейская сторона. В числе прочего этот договор подразумевает создание военного союза двух стран.

В конце октября западные издания начали сообщать, что КНДР отправила в Россию военных для участия в боевых действиях против Украины. По данным Украины и стран Запада, в Курскую область прибыли более 10 тысяч северокорейских военных; в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что они понесли первые потери. Москва и Пхеньян напрямую участие северокорейских военных в боях не подтверждали.

Занимавший до Белоусова должность министра обороны Сергей Шойгу также посещал КНДР с визитом — он приезжал в Пхеньян на 70-летие окончания Корейской войны. Во время поездки он посетил выставку вооружений, а лидер страны Ким Чен Ын показал ему северокорейские баллистические ракеты и новые разработанные в стране беспилотники.

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